报告：低成本4G LTE手机是网络效率和社会收益的关键

IT之家10月22日消息 今日，市场研究与咨询机构Strategy Analytics发布的最新研究报告《低成本4G手机：市场动态和机遇》指出，低成本4G LTE智能手机和智能功能手机是全球市场中的关键产品，推动连接未连接的设备，并有利于向发展中市场迁移更高效的网络。

报告还指出，但是低收入细分市场的负担能力仍然是运营商需要解决的挑战。该报告确定了发展中市场运营商为促进用户从2G和3G迁移，并刺激新细分用户群体采用4G可以采取的一系列举措。

Strategy Analytics总监Ken Hyers表示：“如今手机行业最重要趋势之一是4G LTE智能手机和功能手机的价格迅速下降。4G在功能手机和超低成本智能手机市场中所占份额不断增长，到2024年4G将占全球功能手机的三分之一和超低成本智能手机全球销量的四分之三。”

印度是LTE功能手机的主要市场；作为超低成本智能手机的替代品，它们在其它亚太市场的份额也在增加。 Ken Hyers评论说：“不断发展的LTE功能手机生态系统将帮助非洲和中东等其它地区的运营商加速其4G业务。在该领域，生态系统具有强大的创新能力，一些运营商直接与厂商合作，以提高手机供应链的效率，并支持设备ODM为低成本手机提供框架协议，同时采用KaiOS等平台来提高4G智能功能手机的可用性以支持入门级市场。”