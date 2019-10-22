华为禁令5个月后，美国企业现在非常困惑

北京时间10月22日消息，来自彭博社的报道称，在特朗普政府将华为列入黑名单五个月后，该公司的业务发展似乎依然生机勃勃，而美国公司仍然不知道能否与这家中国公司合作。

美国商务部在5月份将华为加入了所谓的实体清单，从而阻止美国公司向华为出售零部件，美国指责称华为对美国国家安全构成了威胁。华为一再否认了这些说法。

尽管美国采取了这些行动，但是华为上周发布财报称，截至2019年第三季度，公司实现销售收入6108亿人民币，同比增长24.4%；其中智能手机业务保持稳健增长，前三季度发货量超过1.85亿台，同比增长26%。同时，有迹象表明，美国在全球范围内阻碍华为参与5G建设的行动并未发挥太大作用：华为表示，迄今为止，该公司已在全球范围内签订了60多份5G商业合同。

许可证

实体清单要求美国公司需要在获得政府许可后才能向黑名单公司出售产品，这给美国公司带来了麻烦。

过去几个月时间里，科技公司主管及其律师一直在与特朗普政府官员进行闭门会议，并表示将他们最大的客户之一华为列入黑名单，不利于他们的业务发展。几位知情人士称，许多行业高管对政府的最终目标感到困惑，尽管与政府进行了不少讨论，但是他们仍然无法弄清楚何时才会看到许可证获批。

美国总统特朗普在6月份的G20峰会上表示，允许美国公司继续向华为出口某些产品。几周后，特朗普称，他将加快许可证的审批流程，但是到目前为止，尚无任何许可证得到批准。知情人士透露，特朗普在本月与一些顾问进行的一次会议上，对许可证的批准予以放行，但是目前尚未有官方宣布。

美国商务部在一份声明中表示，已经收到有关华为及其关联公司的200多份许可证申请。声明称：“鉴于此事的复杂性，机构间的流程正在进行之中，从而确保我们能够正确确定哪些许可证可以安全批准。此外，临时通用许可证仍然有效，并且最近已经延长期限。”

销售影响

美光科技公司首席执行官Sanjay Mehrotra在9月份表示，对许可证申请批准情况的不明确性，可能会导致未来几个季度的销售进一步下滑。该公司上个月给出了令人失望的季度利润预测，并指出部分原因是由于华为禁令。博通公司在今年6月也大幅下调了年度收入预测，理由是中美贸易战以及与华为业务往来的中断。

电信行业允许向华为出售非国家安全敏感产品的一个主要理由是，华为可以从世界各地的其他竞争对手那里购买部分此类零部件，包括韩国、日本等。

华盛顿智库ITIF总裁Robert Atkinson认为：“除非禁令能够成功'杀死'华为，否则其结果将会是降低美国在许多技术领域的全球市场份额，这将损害而不是帮助美国的技术竞争力。”

变通办法

一些公司甚至在（美国政府）未对许可证申请做出裁决的情况下就恢复了对华为的发货。5月份之后，这些企业仔细研究了禁令规则，他们确定可以继续根据出口管控法提供产品。如果一家公司可以证明其某项技术的来源不到25%是来自于美国，那么这项产品或服务就不受制于实体清单的限制。

美光在6月表示已经恢复了对华为的部分存储芯片出货。作为美国最大的芯片制造商，英特尔在俄勒冈州、新墨西哥州和亚利桑那州均设有工厂。该公司同时在爱尔兰、以色列和中国设有工厂，使其能够声称其芯片中的大部分知识产权并不是在在美国创造的。

智库New America网络安全研究员Samm Sacks表示：“我们知道许多美国公司通过其他国家或者和第三方等变通方法仍在继续向华为发货。华为禁令到底是对美国国家安全起到了帮助，还是制造了一堆麻烦的新问题，这一点是值得怀疑的。”

咨询公司APCO Worldwide大中华区董事长James McGregor表示，他聚焦于白宫行动可能带来的意想不到的后果。

James McGregor本周一接受彭博电视台采访时表示：“我担心，随着时间的推移，科技公司会将部分业务从美国撤出，从而与美国脱钩。他们必须提防业务的长期中断。”

Robert Atkinson则警告称，不要过分解读华为的销售数字，因为该公司此前已有预期美国将采取行动，从而进行了一段时间的供应储备。他表示，第四季度的销售额将更准确地反映出口禁令的影响，或者该公司是否在很大程度上规避了出口禁令。

华为创始人、总裁任正非近日接受美国CNBC采访时表示，华为今年的收入下降可能不超过100亿美金，低于此前的预期，“美国禁令对我们的打击和影响大大缩小”。