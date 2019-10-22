苹果iOS 13更新或导致iPhone 11/Pro/Max的U1芯片失效

自从iOS 13推出以来，苹果便频繁进行了多次更新。

最新的iOS 13.1.3版本更新推送于10月16日，主要以修复系统错误为主，包括「解决了可能导致设备在来电时不响铃或不振动的问题」「修复了可能无法在「邮件」中打开会议邀请的问题」「解决了‘健康’App中的数据在夏令时调整后可能无法正确显示的问题」。

但有国外的iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max用户反映，在更新至新系统之后，他们的iPhone出现了「Ultra Wideband Update Failed（超宽频更新失败）」的提示，弹窗显示「Your iPhone cannot use ultra wideband until it has been updated.」

目前这一问题还未大面积出现，涉及的iOS版本号也各不相同，iOS 13.1.1、iOS 13.1.3、iOS 13.2 beta 3都有类似的问题出现。据出现此问题的iPhone用户反映，手机提示「超宽频更新失败」之后，他们无法使用AirDrop功能。

iPhone 11系列新加入的 U1芯片是实现定向AirDrop的基础，它可以识别用户将iPhone指向需要共享文件的设备相关的位置。在多个设备/多人iPhone的情况下，如果您想与某个人使用AirDrop共享文件，只需将iPhone指向他的iPhone就可以。

至于解决方法，有些用户通过在「恢复模式」恢复iOS固件的方法得以解决，但也有人表示这种方式对他们的iPhone 11无效，他们只能联系Apple Store并更换新的机器。