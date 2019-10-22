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瑞银公布第三季度净利润10.49亿美元，同比下降16%

2019-10-22 14:12:27来源：新浪科技作者：-责编：沧海评论：

新浪美股讯 北京时间22日消息，瑞士最大的银行瑞银集团（UBS）周二公布，2019年第三季度净利润为10.49亿美元，同比下降16%。瑞银正在精简投行部门，并削减成本，以应对艰难的市场环境。

瑞银于2019年10月22日（周二）公布了2019年第三季财报。瑞银第三季度每股收益为0.28美元，市场预期为0.29美元；瑞银第三季度调整后税前利润为14.59亿美元，第三季度回购了价值3.06亿美元股份；瑞银第三季度运营收入为70.88亿美元，同比下降6%。

瑞银第三季度净利息收入为10.9亿美元，第三季度全球财富管理业务税前营业收入为8.94亿美元，第三季度个人和商业银行业务税前营业收入为3.54亿美元，第三季度资产管理部门业务税前营业收入为1.24亿美元，第三季度投资银行业务税前营业收入为1.72亿美元。

瑞银在一份声明中表示：“地缘政治紧张局势和贸易不确定性继续影响投资者信心；持续的低负利率和货币政策的预期进一步放松，将对净利息收入增长产生不利影响。”

“集团将继续采取行动，提高盈利能力，并利用多元化经营的优势。”瑞银补充道，“在执行我们的战略时，我们正在平衡投资以促进增长，同时进行效率管理。”

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关键词：瑞银

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