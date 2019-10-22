张朝阳再谈5G辐射：5G基站辐射很小，对人体没什么影响

凤凰网科技讯 10月22日消息，在第六届世界互联网大会“5G，开创数字经济新时代”论坛上，搜狐公司董事局主席兼CEO张朝阳再谈5G辐射，他表示5G基站辐射很小对人体没什么影响。

此前，张朝阳提出过“5G到来以后大家享受5G带来未来科技的进步和方便的时候，也要关注一下电磁波对人体的影响”。此番言论引起网友讨论。在本次大会上，张朝阳对此发表了一些新的看法。“重新刷新了，我觉得没有问题，刚才（5G论坛上）邬贺铨院士已经说了，中国（的标准）比美国还要严格。”张朝阳表示。

“邬院士讲了一个概念，5G基站更密集，每个基站发射功率更低，同时，手机离基站近的时候，功率不用很大，这样反倒影响不大，其实没事的。”张朝阳表示。

邬贺铨院士在本次大会讲到，目前在5G基站附近10米内实测的辐射，大约为1-1.5 um/cm²。而根据各国制定的移动通信基站辐射标准，美国和日本是600um/cm²，欧盟是450um/cm²，中国是40um/cm²。实际上，基站的辐射远小于中国的标准，更远小于欧美标准。同时，5G的基站更密集，每个基站的发射功率更低，而且频率更高，传播损耗更大。而对靠近基站的终端，基站会自适应降低发射功率。

张朝阳此次发声，也进一步表明了自己对5G支持的态度，同时他也对5G的到来也充满期待。

“5G到来后，天下是大Party，信息分享都变得很便捷。”张朝阳预测，未来人们对文字的处理会越来越少，5G时代人们更多地是对高清视频的需求，对实时信息传播的需求。

不仅是对信息分享与传播的需求将日趋强大，就连交流方式都将被变革，“大家更多地愿意通过影像和语音去交流，还有个人信息流分发也会改变，更多地走向自媒体、多媒体的场景中，这也将改变传统互联网。”

但张朝阳并不认为5G对中国互联网来说是一个分水岭，他强调这是一个不断迭代进化的过程，“这种进化突变的感觉是，把它放到十年间会有特别大的变化，但是在一年两年的时间就不见得能感知到。”