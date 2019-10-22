内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

英伟达与红帽、微软和爱立信，合作开发边缘计算和5G产品

2019-10-22 15:10:44来源：猎云网作者：Apollo责编：嗜橙评论：

英伟达今天发布了一款名为Aerial的软件开发工具包，用于构建依赖GPU内存运行的5G无线接入网络（RAN）。英伟达首席执行官兼创始人黄仁勋还推出了一系列合作计划，以提升这家GPU芯片制造商在5G和边缘计算领域的作用，部署其人工智能系统。

红帽针对Kubernetes容器的Openshift平台将与英伟达展开合作，用以构建云本地电信基础设施，该基础设施集成了英伟达的EGX边缘计算平台，可以帮助电信公司采用能够支持边缘工作负载的5G网络。红帽目前有100多个电信客户。与爱立信的合作伙伴关系是面向5G网络支持。

“通过与爱立信合作，我们正在让5G RAM可以运行软件。这使得该软件可以在红帽的云本地运营商级平台上使用英伟达GPU的现成硬件进行运行，”英伟达主管边缘软件和企业级运算的总经理Justin Boitano表示。

该公司还将与微软的Azure IoT Edge合作，为企业客户提供边缘设备和IoT传感器的云计算。

“智能边缘计算的时代已经到来。世界上最大的行业希望拥有处于边缘地带的人工智能计算，从连续的数据流中获得洞察力，并在行动点上感知、推理和行动，”黄仁勋在一份声明中表示。“假以时日，这将是有史以来规模最大的计算，连接上万亿个智能传感器。英伟达和微软的平台相吻合，能够为客户提供从边缘到云的端到端解决方案。”

每一个合作伙伴的核心都是英伟达的EGX高性能计算平台和配备Tesla T4处理器的人工智能。EGX使用英伟达的Jetson Nano硬件，支持Cuda-X库和Kubernetes等容器。面向企业客户的EGX平台于5月份首次推出。

如今EGX的客户包括宝马、沃尔玛和旧金山市。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英伟达红帽微软爱立信5G

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有