全国最大规模的5G智能电网实验网在青岛奥帆中心等地初步落成

近日，全国最大规模的5G智能电网实验网在青岛崂山金家岭、西海岸古镇口、青岛奥帆中心和青岛国网调度中心大楼等地初步落成。据了解这个全国最大规模5G智能电网实验网是由国网青岛供电公司、青岛电信、华为联合建成的。

▲图1、青岛5G智能电网实验网布局

作为新一代移动通信技术，5G不仅在带宽上实现大幅提升，后续还将具备“超低时延”和“海量连接”等重大特性，能够满足视频巡检、配网自动化、自动抄表等智能电网各种业务场景下对于大带宽、低时延和大连接的网络要求。而5G与MEC（边缘计算）、网络切片等技术的结合，更能为有高度数据安全要求的电网提供一张安全隔离的虚拟专网。

7月-9月间，青岛电信与华为在青岛崂山金家岭、西海岸古镇口、青岛奥帆中心等地完成多处5G网络覆盖，部署5G站点30余个，在国网青岛供电公司大楼内署了一套MEC解决方案，并于近期完成切片管理系统的部署。

经过三方及相关领域合作伙伴的通力协作，近期各方成功验证了基于5G的智能分布式配电自动化和配电差动保护的应用。基于分布式智能的馈线自动化系统，STU之间通过5G通信网络相互交换故障信息与控制信息，实现非故障区段的停电时间缩短至秒级；验证了5G端到端切片满足电网数据安全隔离的依据的应用：根据电力监控系统安全防护总体方案要求，结合5G承载电网业务模型，端到端分析和评估5G电力切片网络的安全隔离能力。未来，各方还将结合AI的能力，通过5G+MEC+AI实现输电线路无人机智能巡检、配电房智能视频监控等业务。

同时，国网青岛供电公司与青岛电信结合5G基站在电力消耗上的关键特征，双方联合尝试了5G基站的电力供应削峰填谷方案，通过在用电低峰时段储存能源，在高峰时段使用储存的能源为5G基站供电，从而降低了在高峰时段对电网的整体负荷，在一定程度上减少了高峰时段工业用电对居民用电的影响，也提升了运营商的经济效益。

▲图2：5G智能电网切片感知采集系统在青岛上线