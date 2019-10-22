内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

全国最大规模的5G智能电网实验网在青岛奥帆中心等地初步落成

2019-10-22 15:32:22来源：C114中国通信网作者：-责编：嗜橙评论：

近日，全国最大规模的5G智能电网实验网在青岛崂山金家岭、西海岸古镇口、青岛奥帆中心和青岛国网调度中心大楼等地初步落成。据了解这个全国最大规模5G智能电网实验网是由国网青岛供电公司、青岛电信、华为联合建成的。

▲图1、青岛5G智能电网实验网布局

作为新一代移动通信技术，5G不仅在带宽上实现大幅提升，后续还将具备“超低时延”和“海量连接”等重大特性，能够满足视频巡检、配网自动化、自动抄表等智能电网各种业务场景下对于大带宽、低时延和大连接的网络要求。而5G与MEC（边缘计算）、网络切片等技术的结合，更能为有高度数据安全要求的电网提供一张安全隔离的虚拟专网。

7月-9月间，青岛电信与华为在青岛崂山金家岭、西海岸古镇口、青岛奥帆中心等地完成多处5G网络覆盖，部署5G站点30余个，在国网青岛供电公司大楼内署了一套MEC解决方案，并于近期完成切片管理系统的部署。

经过三方及相关领域合作伙伴的通力协作，近期各方成功验证了基于5G的智能分布式配电自动化和配电差动保护的应用。基于分布式智能的馈线自动化系统，STU之间通过5G通信网络相互交换故障信息与控制信息，实现非故障区段的停电时间缩短至秒级；验证了5G端到端切片满足电网数据安全隔离的依据的应用：根据电力监控系统安全防护总体方案要求，结合5G承载电网业务模型，端到端分析和评估5G电力切片网络的安全隔离能力。未来，各方还将结合AI的能力，通过5G+MEC+AI实现输电线路无人机智能巡检、配电房智能视频监控等业务。

同时，国网青岛供电公司与青岛电信结合5G基站在电力消耗上的关键特征，双方联合尝试了5G基站的电力供应削峰填谷方案，通过在用电低峰时段储存能源，在高峰时段使用储存的能源为5G基站供电，从而降低了在高峰时段对电网的整体负荷，在一定程度上减少了高峰时段工业用电对居民用电的影响，也提升了运营商的经济效益。

▲图2：5G智能电网切片感知采集系统在青岛上线

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：5G实验网

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有