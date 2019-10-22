中国快递业备战天猫双11，自动化超5000公里让包裹坐上“高铁”

IT之家10月22日消息 2019天猫双11临近，菜鸟网络今天表示，各大快递公司已经完成全网自动化设备的联调，整装待发迎战包裹高峰。据透露，截至双11前，中国快递业已累计建成超过5000公里自动化流水线，将全部投入此次包裹旺季高峰。

通过自动化流水线能够自动、智能的将包裹进行全国流转，避免了人工手动分拣，有效地提高了包裹运行效率，提升了快递送达时效，堪称让包裹从以往的走乡村公路跃升到乘坐高铁。目前中国快递行业自动化流水线总计已超过5000公里，与中国地铁总里程相当，已经成为重要的商业基础设施。

为了支持天猫双11，四通一达等快递公司对自动化流水线不断升级。百世自主研发风暴自动分拣系统，融合了大数据分析、云计算、智能终端、图像处理等多种技术，实现了全智能分拣。韵达率先引入了交叉带自动分拣系统，该系统全程仅需扫码一次，大大提高分拣效率。申通推出的“小黄人”分拣机器人，圆通的“小蓝人”分拣机器人，用更便捷的部署方式来推动行业自动化。中通在全国各地将单层自动分拣线升级为双层自动分拣线，单位面积效率持续攀升。

此前，菜鸟推出数智化的电子面单，快递行业更加自动化、智能化。快递自动化显著提升了物流效率。今年上半年，菜鸟平台上运行的包裹平均时效比去年同期加快了近5个小时。