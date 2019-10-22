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迅雷X 10.1.23正式版下载：在线视频检测下载

2019-10-22 17:35:16来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月22日消息 此前迅雷X已发布了正式版，Electron软件框架完全重写了迅雷X主界面，并且对下载引擎进行了全面的改进升级。适配了2K/4K高清屏幕，文字显示效果也变得更加清晰细腻。

近期在迅雷X带来了10.1.23.576正式版本，带来了新功能，包括Chrome浏览器中的“在线视频检测”、新增“帐号信息服务异常”的状态显示、手动打开“新建任务”面板时，自动粘贴剪贴板中的链接等等。

有些时候我们会在某个网页上看到一段特别有意思的视频，想要下载后收藏，或是想发送给“QQ、微信”里的好友，但是又不知道该如何下载。

现在迅雷X 10.1.23版本带来了非常实用的“在线视频检测”功能，只要你使用Chrome浏览器，并且安装了“迅雷下载支持”扩展，即可使用此功能。

使用方法也非常简单，只要把鼠标移动到网页中的视频上，就会在视频左上角看到“下载视频”按钮，点击按钮就能用迅雷X下载这个视频了。

更新信息：

  • 新增在Chrome浏览器中的“在线视频检测”功能

  • 新增“帐号信息服务异常”的状态显示

  • 手动打开“新建任务”面板时，自动粘贴剪贴板中的链接

  • 复制下载链接弹出新建面板时，不再同时弹出迅雷主界面

  • 修正某些情况下，删除某个任务后重启迅雷，该任务再次出现的问题

下载地址：点此链接

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关键词：迅雷X迅雷10迅雷

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