【IT之家评测室】荣耀xSport PRO运动蓝牙耳机体验：渐变设计、闪充闪连、18小时长续航

最近几年，经常能看到很多人在乘坐公交或者地铁时戴着耳机听歌、看视频。而自打越来越多的手机取消了3.5mm耳机孔，再加上蓝牙技术的发展，蓝牙耳机的种类、样式以及功能方面越来越丰富，也越来越多的人使用蓝牙耳机以代替有线耳机。耳机作为一个使用频率较高的手机配件，很大程度上方便了人们的生活需求。又不知何时起，全民运动风流行起来，这也催生了一系列运动数码产品的诞生，运动蓝牙耳机就是其中之一。今天荣耀发布了荣耀20系列新品以及一款全新的运动蓝牙耳机：荣耀xSport PRO，IT之家先前已经拿到了样机，并进行了一些简单的体验。这款荣耀xSport PRO运动蓝牙耳机有什么特点？今天小编就为大家带来它的体验报告。

一、外观

早在两年前荣耀V9发布时，第一款荣耀xSport出现在大家的视线当中，时尚且拥有创意的设计使得它直至两年后的今日依旧有着还不错的销量和口碑。而今天的荣耀20青春版发布会上，全新的荣耀xSport PRO也伴随着新品手机一同发布。

首先看看包装，包装盒设计十分简约，没啥特别之处。盒面上印着荣耀xSport PRO的外观图，包装盒背面则是一些简单的产品参数和特点。

包装盒为磁吸翻盖式设计，打开包装盒就能看到耳机本体了。荣耀xSport PRO与荣耀20青春版蓝粉色有着相似的渐变色设计，它有魅焰红、海鸥灰和星云紫三种配色。IT之家拿到的是“魅焰红”版本的荣耀xSport PRO。

渐变色设计的手机在这几年已经见怪不怪了，而第一眼看到荣耀xSport PRO，小编眼前一亮，它给我的第一观感还是挺奇妙的，因为目前市面上大部分耳机还是采用了相对保守的纯色设计。这种大胆的渐变色设计，好看与否因人而异，小编个人还是蛮喜欢这个配色的。

耳塞部分，与前代不同的是，前代荣耀xSport采用的是入耳式耳塞设计，并拥有一体式的鲨鱼鳍式耳撑；而新款荣耀xSport PRO的耳塞改为入耳式设计，耳撑也由默认的鲨鱼鳍式改为了椭圆形（提供额外的鲨鱼鳍式可更换）。耳撑的设计主要功能是增强耳机稳定性，只要戴久习惯了，两者差别不会太大，而耳塞部分的差别就很大了。此外荣耀xSport PRO耳塞背部内置霍尔磁吸开关，在耳机吸合时自动断开蓝牙连接，打开后又能快速恢复连接状态。这种设计算不上新奇，但确实非常实用，同时也能有效节省耳机电量，增加续航。

入耳式和半入耳式耳机，用过的朋友应该都知道他们的区别。两者均有各自的优缺点，入耳式耳机有着更好的被动降噪效果，受外界的干扰较小，但它的缺点是戴上它会有堵住耳朵的感觉，戴久了耳道会不舒服；半入耳式耳机则没有这个问题，它最大的优点就是舒适度上更胜一筹。苹果的EarPods和AirPods就是最具代表性的产品，它们影响了很多半入耳式耳机的设计。但半入耳式耳机最大的缺点是它基本没有被动降噪效果。在嘈杂的环境中，即使你的半入耳式耳机有多高级，估计也会降为听个响的水平。而为了听清内容，可能需要加大耳机的音量，久而久之，会对耳朵造成不小的伤害。但究竟哪种更好，则全看个人喜好了。

线材部分，荣耀xSport PRO采用了尼龙线材的耳机线，这种线材不易缠绕，但看着红色的耳机线部分，小编总觉得用久后清理污渍会成为很大的一道难题……

项圈部分线缆采用镍钛合金记忆金属材质，外部包裹亲肤硅胶，佩戴时能够完美贴合颈部，舒适度上还不错。项圈可以轻松折叠又可以快速恢复原状，不过包装内没有附赠耳机收纳盒，似乎把它卷起来塞兜里并不如挂在脖子上方便。

项圈与耳机线材之间是两个大小相同的棒形模块，塑料材质，乍一看质感上差点意思，但确实起到了减少耳机重量作用。左侧没有任何开孔和功能，应该是内置电池的位置；右侧为线控和Type-C接头，对，你没有看错，是“接头”，荣耀xSport PRO把Type-C接头与耳机线控做到了一起。这样的设计有什么用呢？稍后会为大家讲解。

此外，也得益于荣耀xSport PRO采用了入耳式耳塞和轻巧的设计，它的听诊器效应远比小编自用的普通入耳式耳机好得多，这点给予好评。

二、功能

荣耀xSport PRO支持蓝牙闪连、随身快充、游戏低延迟等特色功能，为荣耀xSport PRO增添了诸多卖点。

首先来说说蓝牙闪连功能，这是它最吸引小编的功能了。前面提到荣耀xSport PRO采用了Type-C接头，这种接头可以直接接在充电口为Type-C的手机上面。而它搭载的HUAWEI HiPair闪连技术使得插进手机后，屏幕即刻弹窗提示蓝牙连接，一步完成蓝牙配对，大大减少了首次蓝牙配对的步骤繁琐。不过该功能仅支持华为EMUI 9.1、荣耀Magic UI 2.1及以上版本的Type-C接口设备，其他手机则只能使用传统蓝牙配对方式了。值得注意的是，官方称荣耀9X手机暂时不支持此功能，需等到后续OTA升级后支持，手持荣耀9X的朋友们如果对这款耳机感兴趣有必要先了解一下。

小编实测在荣耀20上可以完美使用该功能，非常方便快捷。

随身快充功能方面，同样利用Type-C接头，在支持OTG功能且能支持反向充电功能的设备中均可以使用，无需电源与充电线，即可随时随地补充电量。

而除了随身快充，在普通充电模式下，荣耀xSport PRO也支持快充，在耳机低电量的情况下，充电5分钟，就可以听歌一下午。少听一首歌的时间就可以让你多听几十首。

蓝牙时延方面，荣耀xSport PRO是荣耀耳机中首次支持音频蓝牙低时延传输技术，在游戏场景中，自动切换“低延迟”模式，大幅减少声画不对位的问题。

同样地小编在自己手机上测试了一下声音延迟，确实有不错的效果，在玩《狂野飙车9》时，赛车进行加速、漂移时耳机内声音和画面基本趋于同步，游戏沉浸感很不错；小编还测试了《和平精英》，从开枪动作产生到耳机内听到枪声，延迟很低，基本可以忽略，体验比小编之前在文章《千元内降噪项圈耳机怎么选？魅族EP63NC、小米降噪项圈、OPPO ENCO Q1体验报告》中的三款耳机更胜一筹。但值得注意的，荣耀xSport PRO的游戏低延迟功能仅支持EMUI 9.1.0.170及以上版本，在其他品牌的手机中可能不如在华为荣耀系上体验更好。

三、音质

耳机终究是耳机，要用来听的。小编也不是耳机发烧友，就简单和大家分享一下自己的体验吧。

荣耀xSport PRO采用了13mm的动圈单元，声腔内置低音管。三频段表现方面，荣耀xSport PRO的调音偏中低，低音浑厚有力，听感很爽快。但解析力方面稍弱，音乐中如果有复杂多样的声音时，有时会糊在一起，不太能分辨这些声音的来源。而让我惊喜的是，荣耀xSport PRO的声场非常广，即使不在手机上开启音效调节，默认情况下就很好的听感。在一些音乐App中自带的音效调节功能，小编在这里并不建议使用，开启后听感反而变差了；人声部分也比较通透，总体属于较有激情性的听感。至于对外围环境的屏蔽能力，可以说基本没有了，毕竟它是个半入耳式耳机，还没有降噪功能。

还有一点小编想吐槽，不知道究竟是耳机的问题还是手机或是App的毛病，我没办法找到一个最适合的音量。在相对安静的办公室中，手机音量开到第三档声音有点小，开到第四档又大了。就有一种洗澡时热水器往右一点太凉，往左一点又太烫的感觉……总之不管是哪里的问题，希望厂商尽快解决吧。

四、运动

作为一款运动蓝牙耳机，自然要测试一下其运动时的表现如何。（小编作为一个资深宅男，为了评测这一项可是费了不少力气。）

小编戴着荣耀xSport PRO在公司所在的园区内慢跑了一小段，在奔跑速度不是很快的时候，耳机的项圈没有大幅度甩动，基本不会出现打锁骨的问题；然后提高奔跑速度，在剧烈跑动的过程中耳机才有较大幅度的甩动，还好荣耀xSport PRO非常轻，倘若换成重量稍大的耳机，肯定会被项圈打锁骨的问题影响得没心思继续运动了。

耳塞稳定性方面，不管小编跑得多快，运动有多剧烈，甚至尝试使劲甩头试图将它甩脱，荣耀xSport PRO的耳塞依旧稳稳当当地塞在耳朵上。

“稳定性非常好！”甩头甩得头晕眼花的小编说道。

另外还有一个点，经常戴耳机运动的朋友们一定会关心到，那就是听诊器效应。听诊器效应常见于入耳式耳机，耳机线与外界碰撞或者空气摩擦，产生的振动通过耳塞线直接传递到耳道内，产生让人很不愉快的摩擦声。荣耀xSport PRO采用的半入耳式设计，这种设计的耳机音腔没有紧紧塞住耳道，再加上耳机线较长，有一定的缓冲空间，基本没有听诊器效应的问题。

防尘防水方面，荣耀xSport PRO支持IP55级，少量灰尘、溅水、运动后的汗水，随手擦干，也不会影响产品正常工作。但它并不是完全防尘防水的，千万不要把耳机泡在水里啊！

由此可见，荣耀xSport PRO在运动过程中的稳定性表现很不错，基本能够满足运动爱好者们在运动过程中听歌以及通话的需求。不过小编建议喜欢边听歌边跑步的朋友们，在路上不要开太大的音量，注意交通安全噢。

五、其他

续航方面，荣耀xSport PRO采用了120mAh电池，官方宣称满电量可以进行18小时的音乐播放或者12小时的语音通话，前面也有讲解它的快充特色，再加上其采用了更低功耗的蓝牙芯片，上下班途中使用断断续续坚持一周没什么问题。

在通话降噪与防风噪方面，荣耀xSport PRO的麦克风腔体结构采用独特的防风噪结构，能够有效排除吹进麦克风孔内的大风，从而减少跑步或是骑行中产生的风噪。而通话降噪技术在蓝牙耳机中也早已普及，通话中即使身处嘈杂的环境能够很好地应对。

线控方面，荣耀xSport PRO采用了三键线控，通过操作功能键与音量键可以轻松控制音乐播放与语音通话，操作逻辑与市面上大部分蓝牙耳机相同。

固件方面，荣耀xSport PRO在EMUI手机中可以在蓝牙设备设置中进行固件更新。

总结

整体来看，荣耀xSport PRO是一款设计感十足的运动耳机，它的渐变配色大胆又时尚，在功能方面又十分创新，它的蓝牙闪连、游戏低延迟等功能配合华为荣耀系手机便可充分地发挥其作用，说它是最适合搭配华为荣耀系手机使用的运动蓝牙耳机不足为过。它的18小时音乐播放与闪充闪连又能基本满足用户的长续航需求。在音质方面，它爽快的听感也能为用户带来不错的体验。可以说是一款没有明显短板的实用型产品。

但它也不是完美无缺的，半入耳式耳机有什么缺点，它就有相同的问题，同时在各家厂商纷纷推出自家的主动降噪蓝牙耳机时，荣耀xSport PRO却没能给我们带来这项功能，小编认为有点小可惜。

抛开这些问题，荣耀xSport PRO还是很令我满意的。其399的售价也颇具性价比，参与全款预售享尝鲜价369元，在同类型产品当中势必成为极具竞争力的选手。

以上就是小编自己的使用体验，那么对于这款耳机，你是怎么看的呢？