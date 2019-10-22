Google助理广东话版发布

IT之家10月22日消息 据eprice消息，Google助理广东话版正式登陆香港，明日起安卓手机用户将陆续收到此功能。

谷歌香港营销主管丁乐恩表示，“得益于谷歌搜索的丰富经验，再加上AI技术和语音识别技术的快速发展，Google助理能理解广东话并为用户提供更贴心的服务。”

使用方法：下载Google助理软件，将手机语言设置为繁体中文（香港）。iPhone用户需要iOS 10以上系统版本，安卓用户需Android 5.0以上系统版本。