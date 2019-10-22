内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

Ubuntu优麒麟19.10 软件商店全新改版：界面更美观，应用更全面

2019-10-22 18:45:25来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

上周，优麒麟（Ubuntu Kylin）开源操作系统最新版本19.10（版本代号Eoan Ermine）正式发布。此次发布的优麒麟19.10版本，默认集成全新升级的软件商店，界面更美观，软件更全面。下面是官方带来的软件商店介绍。

全新的启动动画

不知道大家是否注意到，此次改版的软件商店更新了启动动画，全新的启动动画给用户带来了更多的乐趣和新鲜感。点击开始菜单中的“麒麟软件商店”，启动加载时，屏幕中央会展示出全新设计的启动动画。

全新的软件界面

麒麟软件商店进行了全面的改造升级，导航和布局进行了重新设计实现，使软件安装、升级和卸载操作更加直观便捷。针对习惯使用Windows系统的用户，设置了“Win替换”分类，列举与Windows上相对应的软件包，方便用户更快速的定位到所需的安装包。

软件安装

接下来将以下载“国际象棋”软件为例来详细介绍如何使用软件商店。

1）从开始菜单中打开麒麟软件商店。

2）找到“国际象棋”这款软件，由于软件商店软件数量庞大，我们可以通过搜索功能进行查找，在左上角的搜索框中输入您需要安装的软件名，按回车即可。

3）在搜索结果中，选择您需要安装的软件，点击“安装”，在弹出的授权提示框中输入密码即可，授权提示框只有第一次安装或卸载时需要输入密码,授权提示框安装成功后会弹出“软件安装完成”提示。

4）通过开始菜单->游戏->国际象棋，可以成功打开软件。

软件卸载

软件商店提供图形化软件卸载功能，通过左侧的卸载菜单，可以查看本机安装的所有软件包。找到您需要卸载的软件，点击“卸载”按钮，软件就会自动卸载，卸载成功后会弹出“软件卸载完成”提示。

最后是大家最为关注的安卓兼容，目前安卓兼容已在飞腾ARM平台投入使用，此次升级的新版软件商店也已经添加Android软件模块（为Kydroid提供APK包管理，包括安卓软件的下载，安装，升级和卸载），将在X86兼容环境就绪后直接对接，敬请期待！

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Ubuntu优麒麟

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有