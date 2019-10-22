夜拍之战：谷歌Pixel 4失守，iPhone 11赶超

当苹果宣布iPhone 11的低光摄影功能时，每个人都在热切期待苹果带来的iPhone夜间模式与谷歌带来的Pixel Night Sight模式来一场PK。

iPhone 11开售后，不少媒体也将其和2018年旗舰中的「夜拍王」Pixel 3进行对比，包括PCWorld。结果当然是Pixel 3被K.O，而苹果为提升iPhone 11低光拍摄所做的努力有目共睹。当然，拿2019年新机对比上一年的手机有点不厚道，于是在Pixel 4发布后，MacWorld又快速针对最新的Pixel 4与iPhone 11进行了夜拍测试，两者竞争相当激烈。

在低光和超低光的逐帧拍摄中，iPhone 11不仅成功地将极暗的图像转变为有观赏意义的照片，它还可以准确地增亮细节并保留阴影，而且做到了比Pixel 4更好地处理整个场景，不会丢失自然的黑暗。（左：Pixel 4 ，右：iPhone 11）

以上照片拍摄均来自迈克尔·西蒙（Michael Simon）/ IDG

这两款手机都能够成功拍摄画面，可以从远处看到整个建筑物。但是，Pixel 4失去了很多清晰度和阴影，而iPhone 11保留了夜晚的完整性，并照亮了黑暗中笼罩的部分。

这是另个户外街拍的真实情况，苹果在色彩准确性方面胜出。iPhone 11更好地表现出了教堂门上的红色，天空的黑暗以及前景出租车的橙色。

一个非常黑暗的公寓小巷。iPhone 11色调的层次感上胜出，具体表现是角落空调、常春藤都不受曝光量增加的影响，保留更幽暗和深沉的色调。

灯光熄灭后拍摄的四张海报。iPhone 11优越性明显，不仅更亮，画面和色彩也更清晰。

鬼屋的蜘蛛网。Pixel 4整体亮度高，突出了蜘蛛网的更多细节。iPhone 11则更贴近场景本身的黑暗和诡异，背景树叶依旧是绿的。

户外花丛，光源就只有远处路灯（以及房子外墙的反射光），两款手机的表现都很好，差别并不明显。

南瓜灯。这场对比中并非总是iPhone 11占优，在组照片就显示了Pixel 4整体增亮效果的优势，它可以更好地表现雾气效果，而iPhone 11拍出来的照片中几乎没有雾出现，只是iPhone 11更好地处理南瓜的阴影和眼睛内部的细节，放大之后背景噪点低得多。

由于时间关系，这次对比测试并不够深入，但是早期结果仍然表明，iPhone 11夜间模式不仅已经超越谷歌在Pixel 3上的技术，而且也基本超过了Pixel 4。至于后者，所有人都认为谷歌会让新旗舰在上一代基础上获得飞跃，事实却并非如此。