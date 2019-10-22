WeWork创始人将彻底离开公司，获约17亿美元补偿

新浪科技讯北京时间10月22日晚间消息，据国外媒体报道，刚刚辞去CEO职位的WeWork联合创始人亚当·诺依曼（Adam Neumann）将彻底离开公司，并放弃他的投票权。

该报道援引知情人士的消息称，诺依曼将获得约17亿美元的补偿。其中，软银将以10亿美元购买诺依曼所持WeWork股票。此外，诺依曼还将获得1.85亿美元的咨询费，以及5亿美元的信贷。事实上，诺依曼不久前已经通过股票销售等方式进账逾7亿美元。

由于上市失败，WeWork当前急需新资金的注入。截至今年6月30日，WeWork拥有约25亿美元的现金。据资产管理公司AllianceBernstein的研究显示，按照WeWork当前的轨迹发展，该公司手中的现金将在明年第二季度烧光。甚至还有报道称，如果没有新资金注入，WeWork今年年底前就可能用光手中的现金。

昨日有媒体报道称，软银正在就控股WeWork展开深入谈判，结果最早有望于今日揭晓。报道称，软银计划对WeWork投入40亿至50亿美元的额外资金，为其估值75亿美元至80亿美元。相比之下，软银之前投资WeWork时的估值高达470亿美元。

由于未能按计划IPO（首次公开招股），上个月就有报道称，诺依曼已开始与董事会和投资者谈判，讨论他未来的角色问题，包括放弃CEO一职的可能性。本月早些时候，诺依曼同意辞去CEO一职。