GoPro MAX上手玩：360度视频自动缝合，Vlog新神器

关注GoPro的同学多少都会听说过GoPro Fusion 360度全景相机，它是GoPro旗下第一款能够拍摄全景视频的设备。在GoPro HERO8 Black公布的同时，这款设备也进行了全面进化，并取了一个更直接响亮的名字，叫GoPro MAX。

引用官方宣传的话术，GoPro MAX是一个与众不同的相机，它不仅是当下最稳定的HERO，也是产品线中最好的球面镜头相机，同时也是一个优秀的Vlog解决方案。显然GoPro MAX被GoPro给予了厚望，它将成为GoPro从专业极限运动领域迈向更贴近日常大众生活的又一步。那么GoPro MAX具体表现究竟如何？我们有幸在GoPro上海总部接触到了这款产品。

比HERO更HERO

GoPro MAX外观与Fusion相当，但在其中一面增加了一块1.75英寸的触控屏幕，支持5米防水。与HERO8 Black一样，MAX底部具备折叠接头设计，与现有周边设备兼容，确保了GoPro MAX在推出的时候就能与现有周边匹配。

而GoPro MAX也不仅仅是两个HERO的集合体，它单个球面镜头角度可以覆盖到180度，这使得GoPro MAX两个球面镜头画面合体之后，可以看到一个完整的全景内容。

如果支撑GoPro MAX的自拍杆长度足够，两个镜头画面合成后就能连同自拍杆一起抹除，最终实现完美的全景画面。

除了360模式，GoPro MAX还能像HERO一般，允许单镜头工作。更确切的说，在鱼眼镜头的加持下，GoPro MAX能做到比HERO更稳定的画面效果。特在HyperSmooth模式中，剧烈抖动的运动场景也可以获得稳定的画面效果。

当然，还有通过APP后期实现的水平线模式。

水平线关闭

水平线开启

笔者也顺势询问了GoPro MAX的Max HyperSmooth与GoPro HERO8 Black的HyperSmooth 2.0之间是否有区别。本质上两者的HyperSmooth技术系出同源，效果也完全相同，对Z轴抖动的防抖能力表现也同样出色，只不过两者针对性略有偏差，所以采用了不同的命名用于区分。

与GoPro HERO8 Black一样，GoPro MAX也具备TimeWarp和SuperView功能。其中TimeWarp类似于延时摄影的时光穿梭，通过自动判断拍摄时间自动生成流畅的时空加速效果。SuperView则提供了不同视觉范围的135画幅等效焦段裁切，从突出自拍到拿下整个场景的鱼眼镜头画面，GoPro MAX都能应付得得心应手。

GoPro MAX机身具备6个指向性麦克风，在HERO模式下根据镜头切换，GoPro MAX收音的指向性也会有所改变，确保画面中的发声能够被准确录制。GoPro表示，这一套麦克风系统甚至可以媲美HERO8 Black搭配Media扩展收音组件。

顺带一提的是，GoPro MAX也与HERO8 Black一样对电池进行了优化，电池自带智能芯片，容量为1600mAh。在部分功能开启时电池会自动加电压，确保功能稳定运行。电池提供的续航能力与HERO8 Black相当，均为一小时左右，毕竟GoPro MAX的双摄像头模组也更为耗电。

360度广角看世界

具备两个摄像头的GoPro MAX自然会将全景功能作为主要卖点。正如前面所说，GoPro MAX最强力的地方在于机身内能直接缝合两个镜头拍下的视频，并生成“.360”文件。“.360”文件可以直接通过GoPro APP进行编辑，也可以传输到PC，转换成“.mp4”文件，最终会生成一个5.6K分辨率长度的视频，在Adobe Premiere中可直接编辑。同时GoPro也表示，后续会给Premiere提供插件，以方便用户。

整合了Quick的GoPro APP提供了更多方便的后期功能，你可以直接将全景文件打包上传到兼容平台，也可以对全景素材进行后期，生成一段正常视角的视频。

在GoPro APP剪辑全景视频的体验非常流畅，配合手机自带的惯性感应，在移动手机屏幕的时候，GoPro APP中的画面也会模拟视角做出变化。是的，未来如果你看到有人站在原地无规律转圈的时候，除了有可能是在跳广场舞，还有可能是在浏览GoPro MAX视频。

这时候GoPro MAX的全景拍摄优势就体现出来了，它相当于一个时空记录器，将时间线内所有周边发生的事情记录下来，后期再根据需求调整视角，确保在拍摄过程中不错过任何值得展现的细节。你只需要设定关键帧，剩下的转场均有APP自动完成。

全景功能甚至还可以用在拍照中，GoPro MAX还追加了一个名为PowerPano功能，顾名思义，一张照片可以直接拍下270度的照片，像素高达6200万。重点在于整个画面是一次性抓拍，可以完整抓住在移动中的物体，这是通过移动拍摄全景的智能手机无法做到的。

为Vlog而生

在Vlog热度逐渐升温的背景下，GoPro MAX推出其实有很强的针对性。它不仅具备类似HERO8 Black的防抖性能，支持HyperSmooth、TimeWarp，也支持数码变焦，6个可根据画面自动调节的指向性麦克风，以及270度的PowerPano全景拍照。如果环境允许，还能可以做到1080p分辨率的直播。

从定价上看，3998元的GoPro MAX比HERO8 Black略贵，但整体表现其实更物有所值。毕竟HERO8 Black如果想拍好Vlog，还必须搭配即将发售的Media套件，实际支出的费用不比GoPro MAX来得便宜。

如果说从HERO7 Black加入多元素视频拍摄开始，GoPro正式向大众化吹出前进的号角。那么今年的GoPro MAX则又向大众化转型迈进了一步，源自HERO8 Black的流畅体验和新鲜机内缝合全景视频，都将成为GoPro MAX的加分点，特备对于Vlogger而言，是相当有吸引力的。