德州仪器第三季度营收38亿美元，净利同比降9%

北京时间10月23日凌晨消息，德州仪器今天公布了2019财年第三季度财报。报告显示，德州仪器第三季度营收37.71亿美元，比去年同期的42.61亿美元下滑11%；净利润为14.25亿美元，比去年同期的15.70亿美元下滑9%。德州仪器第三季度业绩超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价大幅上涨逾6%。

在截至9月30日的这一财季，德州仪器的净利润为14.25亿美元，比去年同期的15.70亿美元下滑9%；每股收益1.49美元，较去年同期的每股收益1.58美元下滑6%。德州仪器第三季度营收37.71亿美元，比去年同期的42.61亿美元下滑11%。

德州仪器第三季度每股收益和营收均不及分析师此前预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期德州仪器第三季度每股收益1.28美元，营收35.9亿美元。

德州仪器第三季度毛利润为13.25亿美元，低于去年同期的14.57亿美元。德州仪器第三季度运营利润为15.89亿美元，比去年同期的19.37亿美元下降18%。

2019财年第三季度，德州仪器模拟产品营收为26.74亿美元，比去年同期的29.07亿美元下滑8%；运营利润为12.31亿美元，比去年同期的14.47亿美元下滑15%。德州仪器第三季度嵌入式处理产品营收为7.24亿美元，比去年同期的8.94亿美元下滑19%；运营利润为2.33亿美元，比去年同期的3.09亿美元下滑25%。德州仪器第三季度其他产品营收为3.73亿美元，比去年同期的4.60亿美元下滑19%；运营利润为1.25亿美元，比去年同期的1.81亿美元下降31%。

德州仪器第三季度来自于运营活动的现金流为19.92亿美元，资本支出为1.49亿美元，自由现金流为18.43亿美元。过去12个月，德州仪器来自于运营活动的现金流为70.40亿美元，比去年同期的69.73亿美元增长1%；资本支出为10.07亿美元，比去年同期的10.39亿美元下降3%；自由现金流为60.33亿美元，比去年同期的59.34亿美元增长2%；自由现金流在营收中所占比例为40.9%，相比之下去年同期所占比例为37.5%。

德州仪器第三季度派发的股息总额为7.21亿美元，回购的股票总价值为4.56亿美元，也就是向股东返还的现金总额为11.77亿美元。过去12个月，德州仪器派发的股息总额为29.03亿美元，比截至2018年第三季度的12个月的24.30亿美元增长19%；回购的股票总价值为44.80亿美元，比截至2018年第三季度的12个月的37.97亿美元增长18%；向股东返还的现金总额为73.83亿美元，比比截至2018年第三季度的12个月的62.27亿美元增长19%。

德州仪器预计2019财年第三季度营收为30.7亿美元到33.3亿美元，每股收益为0.91美元到1.09美元，其中值均未能达到分析师预期。FactSet调查显示，分析师平均预期德州仪器第三季度每股收益将达1.42美元，营收将达38.2亿美元。德州仪器还预计，该公司2019财年的年度运营税率将为16%左右。

当日，德州仪器股价在纽约证券交易所常规交易中下跌2.36美元，报收于128.57美元，跌幅为1.80%。在随后截至美国东部时间周二晚上4点40分(北京时间周三凌晨4点40分)为止的盘后交易中，德州仪器再度下跌11.69美元，至116.88美元，跌幅为9.09%。过去52周，德州仪器最高价为132.20美元，最低价为87.70美元。