Snap第三季度营收4.5亿美元，净亏损同比收窄30%

北京时间10月23日凌晨消息，“阅后即焚”通信应用Snapchat母公司Snap今天发布了2019财年第三季度财报。报告显示，Snap第三季度营收为4.462亿美元，与去年同期的2.977亿美元相比增长50%；净亏损为2.27亿美元，与去年同期的净亏损3.25亿美元相比收窄30%。Snap第三季度营收和调整后每股亏损均好于华尔街分析师此前预期，但第四季度营收展望未达预期，导致其盘后股价大跌近4%。

在截至9月30日的这一财季，Snap的净亏损为2.27亿美元，每股摊薄亏损为16美分，这一业绩好于去年同期。2018财年第三季度，Snap的净亏损为3.25亿美元，每股摊薄亏损为25美分。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Snap第三季度调整后每股亏损为4美分，同样好于去年同期，并超出分析师预期。2018财年第三季度，Snap不按照美国通用会计准则的调整后每股亏损为12美分。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预期Snap第三季度每股亏损为5美分。

Snap第三季度营收为4.462亿美元，与去年同期的2.977亿美元相比增长50%，超出分析师预期。FactSet调查显示，分析师此前平均预期Snap第三季度营收为4.35亿美元。Snap第三季度调整后EBITDA亏损为4240万美元，与去年同期的1.38亿美元相比收窄69%。

Snap第三季度总成本和支出为6.75亿美元，相比之下去年同期为6.21亿美元。其中，营收成本为2.23亿美元，高于去年同期的1.98亿美元；研发支出为2.12亿美元，高于去年同期的2.04亿美元；销售和营销支出为1.23亿美元，高于去年同期的9760万美元；总务和行政支出为1.17亿美元，低于去年同期的1.22亿美元。Snap第三季度运营亏损为2.29亿美元，与去年同期的运营亏损3.23亿美元相比收窄29%。

Snap第三季度用于业务运营活动的现金为7610万美元，相比之下去年同期为1.33亿美元。Snap第三季度自由现金流为-8410万美元，相比之下去年同期为-1.59亿美元。

Snap第三季度每日活跃用户人数（DAU）为2.10亿人，高于上一季度的2.03亿人和去年同期的1.86亿人，700万人的环比增幅超出分析师此前平均预期的环比增加400万人。

Snap预计，第四季度营收为5.4亿美元到5.6亿美元，相比之下2018年第四季度为3.9亿美元，其中值（5.5亿美元）未达预期。FactSet调查显示，分析师平均预期Snap第四季度营收将达5.55亿美元。Snap还预计，第四季度调整后EBITDA为零到2000万美元，相比之下2018年第四季度为-5000万美元。

当日，Snap股价在纽约证券交易所的常规交易中下跌0.58美元，报收于14.00美元，跌幅为3.98%。在随后截至美国东部时间周二下午4点40分（北京时间周三凌晨4点40分）的盘后交易中，Snap股价再度下跌0.55美元，至13.45美元，跌幅为3.93%。过去52周，Snap的最高价为18.36美元，最低价为4.82美元。