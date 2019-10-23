世界各地银行关闭三星 S10/Note10指纹登录功能

IT之家10月23日消息 据外媒报道，英国银行Nationwide Building Society已对三星Galaxy S10手机用户禁用其应用中的指纹登录功能，而另一家银行NatWest则完全取消了对S10手机的支持。

此前中国银行也发布公告称，因三星承认其Galaxy S10和Galaxy Note 10两款手机和Tab S6平板指纹识别存在漏洞问题，中国银行决定关闭手机银行（包括境内版个人手机银行、境外版个人手机银行企业手机银行）中涉及上述机型的指纹登录功能。

此前《太阳报》报道称，英国夫妇发现三星Galaxy S10手机指纹识别有问题，在给手机装上网购的硅胶壳后（全包硅胶手机壳，正面都被包住了），任何人的指纹都能解锁手机。有网友质疑其操作不当，不应该隔着硅胶壳录指纹，不过这一说法也遭到了另一部分网友的反驳。后者表示三星S10系列采用的是高通的超声波屏下指纹扫描仪，隔不隔着硅胶套都不应该出现这样重大的错误。

三星官方也是第一时间针对此事作出回应，称会调查；随后发表声明，为此道歉并表示本周会推出更新补丁。Android Headlines公布了三星官方给出的妥协方案，重录指纹，不再使用硅胶手机套。