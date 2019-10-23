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三星为苹果iPhone手机提供的OLED面板数量超预期

2019-10-23 7:26:55来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月23日消息 据The Investor本月22日报道，由于市场对最新的苹果iPhone 11系列产品反应积极，三星显示器公司很可能在今年下半年为苹果公司提供5000万个OLED显示屏，这也超过此前的预期。

据了解，Money Today援引业内消息来源报道了韩国显示器制造商三星近几个月向美国科技巨头苹果提供的面板数量。在截至9月底的第三季度，三星公司为苹果iPhone提供了2220万块5.85英寸和6.46英寸的面板；其中7月为390万块，8月为840万块，9月为990万块。报告称，9月的供应量比原计划的690万块高出40%。

此外，预计在10月和11月两个月份，三星公司将分别提供980万块和500万块面板。根据12月份的供应量推测，苹果今年获得三星的面板数量可能会达到4000万-5000万块。报道称今年上半年三星的供应量仅为600万块。

三星是苹果公司的主要屏幕供应商，iPhone上90%的OLED面板都是由三星提供的，包括iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max等型号。此外，LG目前为苹果iPhone 11 Pro Max手机提供了700万-800万块面板。

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关键词：三星苹果iPhone

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