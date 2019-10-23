小扎将向国会作证：天秤币可提高美国的金融领导地位

北京时间10月23日早间消息，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）将于周三向美国国会众议院金融服务委员会（Financial Services Committee）作证，他将向与会议员表示，Facebook支持的加密货币Libra（天秤币）“将可提高美国的金融领导地位，并扩大我们在全球范围内的民主价值观和监督”。

“当我们讨论这些问题时，世界其他国家也没闲着。”扎克伯格在他准备好的证词中说道。“Libra将主要由美元提供支持，我相信这将可提高美国的金融领导地位，并扩大我们在全球范围内的民主价值观和监督。没有创新，就无法保证美国的金融领导地位。”

在过去几周时间里，负责管理Libra的“天秤币协会”（Libra Association）面临着艰难的处境。在维萨、万事达卡、PayPal、eBay、Strible、Booking和Mercado Pago纷纷退出后，天秤币协会的成员已经减少到了21个。

当Facebook宣布Libra项目时，这家社交媒体公司称其计划在2020年推出这种数字货币。随后，该公司表示不会在获得监管部门批准之前推出Libra。扎克伯格在为周三听证会准备的证词中重申了这一立场，他表示：“尽管天秤币协会是独立的，我们无法控制这个协会，但我想明确一点：在美国监管机构批准之前，Facebook不会参与在世界任何地方推出Libra支付系统的行动。”

扎克伯格还在证词中强调指出，Libra的未来掌握在天秤币协会而非Facebook手中。

“从设计上来说，我们本就不会领导这个项目向前发展。”扎克伯格说道。“天秤币协会已经成立，打造好了治理结构，并将从现在起推动这个项目。”

扎克伯格还驳斥了Libra试图取代主权货币的说法。“最后，还有一个问题是，Libra是否打算取代主权货币，以及私营企业参与这种创新活动是否合适。”他说道。“我想明确一点：这不是想要创造一种主权货币。跟现有的在线支付系统一样，这也是一种转账方式。”

不过，扎克伯格并未明确解释为什么Facebook觉得有必要推出一种新的加密货币，毕竟PayPal旗下支付服务Venmo、Apple Pay或Square Cash等竞争对手与现有的政府支持货币已经是配合得很完美了。