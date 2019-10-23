2G、3G何时退网？

截至8月底，我国4G用户规模为12.57亿户，占移动电话用户的78.8%，4G渗透率已经很高。同时，三大运营商不断加快VoLTE商用步伐。

另外，随着5G商用临近，频谱资源越来越紧张。关于关闭2G、3G网络的声音不绝于耳。

昨日，工信部表示目前，2G、3G退网的条件已经逐渐成熟，鼓励运营企业积极引导用户迁移转网，将有限的频率资源和网络资源用到5G、4G移动通信网络发展当中，整体降低成本。

另外，随着2G、3G退网，4G功能机和老人机成新蓝海，或许会给正在经历“寒冬”的智能手机市场带来一丝喘息的机会。

2G、3G退网条件已经逐渐成熟

截至目前，我国已经实现了行政村通光纤、通4G的比例双双超过98%，提前完成了国家“十三五”规划目标。同时，5G牌照已经发放，商用在即。

在昨天举行的国务院新闻办公室新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长闻库表示：“目前，中国移动通信网络2G、3G退网的条件已经逐渐成熟，工信部鼓励运营企业积极引导用户迁移转网，将有限的频率资源和网络资源用到5G、4G移动通信网络发展当中，整体降低成本。”

据了解，现在中国移动通信是2G、3G、4G、5G四代同堂。2G、3G的退网是移动通信更新换代的必然选择，也是当前国际上各个国家的主要做法。

据不完全统计，由于用户业务大多迁移到4G网络，全球已经有100多个运营企业、通信运营商实施了2G、3G退网，这些国家将2G、3G腾退的频率用做新一代的移动通信部署，例如用在4G上，甚至有的国家用在5G上。

如果2G、3G不退网，从网络层面看，这些资源没有几个用户用，在塔上占着位置，更主要是占着地皮、电源、维护成本，甚至还要为这些网络加一些备品备件等。

从终端层面看看，目前手机是全模的，退网可以减少一些制式，同时基站、终端耗电、成本等都会降低。

但是，“从用户的角度考虑，退网不能简单的今天说退了，明天就把闸给拉了，这是不合适的。”闻库强调说，“我们要充分考虑用户的使用，网退了但服务不能换。退网的时候一定要有一个善后的方案，比如号码：网退了，号码不要变，服务的内容不要变。当然有些服务内容不是百分之百的，如果有更好的替代，一定要有一个比较好的服务方案来替代原有的服务方案，提供更加快速、丰富、便捷的宽带服务，为用户愿意退、乐意退创造好的条件。”

因此，“要对网络退网提前进行规划。运营企业的移动网络退网要早谋划、早告知，让用户和运营企业自己有充分的时间和心理准备来推动退网的进程。”

三大运营商VoLTE商用加速2G、3G退网

目前，三大运营商各自不断加快VoLTE商用步伐，同时配合测试相互之间的VoLTE互联互通，一旦三大运营商的VoLTE能够在全国实现互通，就能够加速2G、3G用户转4G，这样2G、3G退网速度就快了，频谱利用率也将会提高。

今年7月，湖南移动拨通了到湖南电信的第一个IMS网间通话。这标志着湖南移动和湖南电信之间VoLTE有了互通的可能。

再来看三大运营商VoLTE商用情况：

中国移动VoLTE在速度和规模都是领先的，现已覆盖29个省份、318个城市和地区，今年3月数据显示中国移动4G VoLTE客户占比达到了53.4%，按照发展速度，目前占比应该已经超过53.4%。

2018年11月29日，中国电信宣布开通VoLTE业务全面试商用，除新疆省及西藏那曲市以外，全国各省市均支持中国电信VoLTE网络。试商用期间，中国电信VoLTE高清语音和视频通话均纳入用户现有资费产品，按普通通话资费标准计收。

按照中国电信的规划，未来电信VoLTE进入成熟商用期后，VoLTE驻留时间将超98%。而终端也将不提供VoLTE开关，语音方案全部采用纯VoLTE模式，同时还将推进CDMA 1X的退网。

截至2019年9月底，VoLTE功能开户累计1.43亿户，在网VoLTE终端用户开通率达96%。

日前，中国电信市场部副总经理陆良军在公开场合表示：新上市手机必须都支持VoLTE，且存量终端全部升级默认VoLTE。同时，为全面促进VoLTE终端的普及，中国电信将推动2020年百元VoLTE手机的上市，还将推动VoLTE互通漫游，包括国内运营商之间互通以及VoLTE国际漫游。

今年4月1日起，中国联通已经在北京、天津、上海、郑州、武汉、长沙、广州、济南、杭州、南京、重庆共11个城市先行试商用VoLTE，6月1日起全国试商用。试商用期间，中国联通的VoLTE业务按时长计费，与现有语音业务收费标准一致，免收VoLTE业务产生的流量计费。只要持有支持中国联通VoLTE终端的4G用户即可使用该功能。功能开通后，手机上将显示“VoLTE”或“HD”图标。

截至2019年6月底，中国联通4G基站总数达到135万个（含4G室外站及室分信源）VoLTE网络全网具备业务开通能力，按照计划2019年10月15日完成联通全网用户自动签约VoLTE。

随着2G、3G退网 4G功能机和老人机成新蓝海

当下的智能手机市场无疑正在一场“寒冬”，中国信息通信研究院发布的数据显示：2019年9月，国内手机市场总体出货量3623.6万部，同比下降7.1%；2019年1-9月，国产品牌手机出货量2.64亿部，同比下降4.2%。

进入5G时代，手机市场竞争将会更加激烈，一片红海。

但随着2G、3G逐渐退网，支持4G的功能机或老人机的需求会非常旺盛，反成一片蓝海。

据不完全统计，目前老人机市场规模大概有3亿左右。相比智能手机，功能机绝对是一个新蓝海。

另外，Strategy Analytics近日发布报告称：如今手机行业最重要趋势之一是4G LTE智能手机和功能手机的价格迅速下降。4G在功能手机和超低成本智能手机市场中所占份额不断增长，到2024年4G将占全球功能手机的三分之一和超低成本智能手机全球销量的四分之三。

因此，低成本4G智能手机和功能机是全球市场中的关键产品，在某种程度上也促进2G、3G退网转向4G。