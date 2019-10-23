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英特尔对软银旗下投资公司提出反垄断诉讼

2019-10-23 7:53:21来源：新浪科技作者：张帆责编：远洋评论：

北京时间10月22日早间消息，英特尔本周对软银旗下一家投资公司提起反垄断诉讼，指控该公司囤积专利，以多起诉讼阻碍科技公司的发展。

这起诉讼于周一提交给圣何塞加州北部地方法院。诉讼称，2017年软银以33亿美元收购的Fortress投资集团获得了1000多项美国技术专利的控制权。Fortress及其控制或拥有的其他公司起诉英特尔，称自2011年以来生产的几乎每款英特尔处理器都侵犯了这些公司从恩智浦半导体获得的专利权。

诉讼显示：“Fortress试图扭转公司业绩，使其符合软银的投资额，而该公司采用的一种方式就是加大对专利权的主张。”“英特尔提起这起诉讼是为了结束由Fortress及其拥有或控制的网络（专利主张实体）进行的反垄断专利囤积行为。”

软银没有对此做出回应。软银旗下还拥有英国芯片公司ARM，后者正试图进军英特尔的关键市场，例如PC和数据中心芯片。

英特尔认为，Fortress囤积专利的行为构成了垄断，因为该公司的想法是，囤积专利所需的成本低于其他科技公司为避免诉讼而支付的费用。

英特尔在起诉书中指出：“Fortress的囤积行为是出于垄断目的：以低于专利持有价值的成本去投资专利。”

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关键词：英特尔软银

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