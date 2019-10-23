Facebook的反垄断危机加重：47名检察长参与调查

北京时间10月23日早间消息，据国外媒体报道，Facebook所面临的反垄断调查压力正在加大。纽约检察长莱蒂娅·詹姆斯（Letitia James）本周二宣布，来自47个州的检察长目前正在对Facebook进行调查。

这一声明意味着，与今年9月份相比，对Facebook进行反垄断调查的检察长数量出现了大幅上涨。詹姆斯在9月首次公布，她的办公室正在领导多名检察长对这家社交媒体巨头进行调查，以寻找该公司存在反竞争法行为的证据。

如今这一列表上的州包括科罗拉多州、佛罗里达州、田纳西州、哥伦比亚特区、伊利诺伊州、印第安纳州、得克萨斯州和弗吉尼亚州，这突显了Facebook所面临的巨大压力。该公司联合创始人兼CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）将于本周三前往国会进行作证。

詹姆斯在一份新闻稿中表示，所有涉及本次调查的州“都担心Facebook有可能会将消费者的数据陷入风险，降低消费者的选择质量，并且提高了广告的价格。”

她说到：“随着调查的深入，我们将会在处理过程中使用所有调查工具，从而确定Facebook的行为是否打击了竞争，并让用户陷入危险。”

在提供给CNN Business的一份声明中，Facebook负责州和地方政策的副总裁威尔·卡斯尔伯里（Will Castleberry）表示，该公司“将会与州总检察长进行建设性的合作。”他还补充说：“我们欢迎与政策制定者就我们运营的竞争环境这一问题与我们进行对话。”

据多名知情人士透露，在这一声明发布的一天以前，联邦官员和州检察长于周一举行了为期一天的会议，双方讨论的话题是，在处理Facebook的反垄断一案中可能采取的法律途径。

这次会议的举办地点为詹姆斯位于曼哈顿的办公室，会议未向外界开放，本次会议的与会者包括多名Facebook批评者、学者以及司法部和联邦贸易委员会（FTC）的现任和前任官员。

这次会议显示了执法官员正在更多的调查在他们看来有可能支持反垄断裁决的具体商业行为，而不再是单纯的讨论科技巨头的规模。

据一名参与了本次会议的知情人士透露，至少有十几个州的代表出席了本次会议，会议时间持续了6个多小时。这位知情人士表示，科罗拉多州总检察长菲尔·维泽（Phil Weiser）主持了一个小组，詹姆斯做了总结发言。另外两位知情人士透露，另外一个类似的项目也在筹备过程当中，它所针对的是谷歌公司。

周一进行的会议就多个问题进行了讨论，例如Facebook对用户数据的处理方式和对其他科技初创企业的收购等等。本次讨论所涉及的其他问题还包括：Facebook使用夸大后的指标来说服营销人员，让其他企业的营销人员相信该公司是视频大量视频内的消费方。本月早些时候，报道称Facebook与广告机构就这一问题达成了和解协议，和解金额为4000万美元。

知情人士表示，本次会议的目标是确定Facebook的哪些行为可以通过美国的竞争法来解决。一位知情人士将本次会议描述为法律工作人员，特别是州一级法律工作人员“获取证据“的会议。这位消息人士说到：“他们要听到其他人的声音，你需要哪些证据来证明一些事情，以及哪些东西不构成证据。“

在竞选活动上，包括参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）在内的多名民主党总统候选人都呼吁对亚马逊、Facebook和谷歌等科技巨头进行拆分，因为他们的规模和影响力过大。但是其他一些人，例如创业者安德鲁·杨（Andrew Yang）对这一想法却显得更加谨慎，认为分拆并不能从根本上解决问题。

Facebook和DOJ没有立即对置评请求做出回应。詹姆斯和FTC拒绝置评。