Opera欧朋成为第一个支持比特币支付的浏览器

根据CoinTelegraph报道，Opera 浏览器允许在浏览器内直接使用比特币(BTC)进行支付，它成为第一个实现比特币支付的浏览器。

周一，该公司宣布了这一消息并做了相关说明，Opera 用户现在能够直接从浏览器发送和接受BTC，以及使用加密货币在电子商务网站上购买商品和服务。此外，Opera 浏览器允许在内置的Crypto 钱包集成Bitcoin Core 和TRON，以显示所拥有的的加密货币。

Opera 的主管 Charles Hamel 对这项新功能的发布发表了评论：

我们认为，将我们的浏览器开放给更多的区块链，包括比特币，是一个合理的方案。有些人希望能使用他们的加密货币，不仅仅是把保存到帐户中。而Opera 浏览器就能够与任何拥有比特币密码钱包的人联系起来。

近几个月来，Opera积极提出了与Web3相关的新发展，包括创建高质量的内容，并参与区块链、分散计算和数字货币。该公司发布了iOS版本的移动Web浏览器Opera Touch，它支持Ethereum协议和 Ethereum Web3应用程序，以及 Web3 资源管理器，使用户能够执行事务并与Web 3进行交互。

截至2019年9月，虽然 Opera的市场份额仅占3%，但在朝着“Web 3的实验性集成”和进一步采用加密货币的发展中是不断进步的。正如Hamel之前所宣称的，该公司的目标是清除“在线使用加密货币并通过特殊应用程序或扩展访问Web 3”相关的阻碍，以使新兴技术更加主流化。

Opera是第一个主流浏览器，该浏览器拥有3.5亿用户，对比特币和Tron的支持意义重大。在这方面上与Brave 浏览器存在相关竞争，但两者目标不同，虽然Brave最近整合了几种使用加密货币的支付方式，但它仍然将重点放在内容创建上。另一方面，虽然用户可能不会因为新的支付方式而转而使用Opera，但他们可以与使用加密货币支付的热门应用网站建立合作关系，这反过来会优化Opera，并将其推荐给他们的用户群，从而实现循环，为Opera提供新的支持。