“浴霸”对决：苹果iPhone 11和Pixel 4拍照对比

10月23日上午消息，谷歌上周发布了其最新旗舰智能手机Pixel 4和Pixel 4XL，它们代表安卓世界成为苹果iPhone 11和iPhone 11 Pro的对手。这代Pixel 4新增了一颗镜头，并且在设计上与苹果不谋而合，都采用“浴霸”样式。

那么他们的实际拍照表现如何？外媒macrumors对两者进行了对比测试。新浪数码为您编译了他们的文章。

Pixel 4XL和‌iPhone 11 Pro‌都具有让人印象深刻的相机，它们的主镜头对于日常拍摄而言，出片质量几乎没有差别。细微区别大概就是iPhone 11系列两款手机都拍出的照片都有点偏冷，而Pixel 4XL的整体色调则较暖。

▲正常光线的照片对比

每款智能手机都可以很好地处理高光和阴影，但是Pixel 4XL可以实时调整，而无需像在iPhone上那样对其进行后期处理。iPhone优势在于第三个超广角相机镜头，这是谷歌没有的。Pixel 4XL仅有两个摄像头，一个标准的广角镜头和一个长焦头，因此它与‌iPhone 11 Pro Max‌的在硬件无法匹敌。

▲苹果的画面宽一点

Google于去年率先推出Night Sight（相当于iPhone的夜景模式），该功能今年仍然令人印象深刻。两者的夜间模式非常相似，在暗光情景下也很难比较生更好。但它们的拍摄特点不同。iPhone 11 Pro Max往往会拍出看起来更自然的照片，而Pixel 4XL则提供了更清晰，更生动的夜间图像，有时会让那些灯光更突出一点。

▲夜拍模式，谷歌的灯光非常明显

人像模式比较，Pixel 4XL似乎可以产生更清晰的图像，并且在大多数情况下具有出色的边缘检测能力，在我们的大多数测试图像中，Pixel 4XL可以更好地处理人像模式照片。但这并不完美，多数时候iPhone会胜出。

▲“扣边”能力不分伯仲

对于前置摄像头，Pixel 4XL配备了新的广角镜，可以捕捉到你周围的更光的画面，并且可以拍出超清晰的照片，虽说在人像模式下。iPhone的摄像头可以拍出更大角度的视野，但Pixel 4XL的图像即使色调较暖，也似乎要好一些。

▲谷歌的前置镜头也有夜拍功能（但实际表现一般）

Pixel 4XL的前置摄像头也有夜拍选项，按说可以在光线不足的情况下拍摄出更好的自拍照。而iPhone 11 Pro Max‌前置摄像头是没有这功能的。但结果反倒是iPhone更好。

在视频方面，‌iPhone 11 Pro Max‌胜出。Google更注重照片质量，而不是视频质量，而且前后摄像头都是这样。两部手机都可以能够以每秒60帧的速度录制4K视频，并且两者都具有稳定功能，但与Pixel 4XL相比，iPhone 11 Pro具有更好的色彩和质量。

▲视频方面明显苹果更好

总而言之，这两款智能手机均搭载了不错的拍照硬件与功能，没有一个具备绝对优势的获胜者。差异均归结为系统平台偏好和色调偏好等微小审美差异。