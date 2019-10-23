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Ubuntu 15周年！目前为最受欢迎的Linux版本

2019-10-23 8:57:01来源：开源中国作者：afterer责编：嗜橙评论：

2019年10月20日是Ubuntu 4.10发布15周年，在2004年10月20日时首次亮相了Ubuntu 4.10‘Warty Warthog’ ，它是Ubuntu 的第一个版本。

Ubuntu是一个以桌面应用为主的开源GNU/Linux操作系统，Ubuntu 是基于 Debian GNU/Linux，支持x86、x64、ARM和 ppc 架构，由全球化的专业开发团队（Canonical Ltd）打造。它的名字来自非洲南部祖鲁语或豪萨语的“ubuntu”一词，类似儒家“仁爱”的思想，意思是“人性”、“我的存在是因为大家的存在”，是非洲传统的一种价值观。

Ubuntu自“Warty Warthog”以来取得了不错的成绩。目前，发行版是市场上最受欢迎的Linux版本。根据w3tecs.com的数据，Ubuntu以37.4%的市场份额领先其他Linux 版本 ，Debian 则以 21.2% 位居第二。

而在2010 年1 月时，Ubuntu 仅占8.9% 的市场份额，排在Debian、CentOS、Red Hat 和Fedora 之后，在当时是位居第五的Linux 发行版。

自14年前诞生以来，Ubuntu已经产生了许多成功的分支，如Linux Mint、 elementary OS、Zorin OS、Pop!_OS和KDE Neon。另外还有 Ubuntu的一些衍生产品，包括Lubuntu、Kubuntu、Xubuntu、Ubuntu Mate和Ubuntu Budgie 等。

上个星期，Ubuntu 19.10“Eoan Ermine”正式发布，带来了许多新功能，包括ZFS文件系统。而 Ubuntu 20.04(代号TBD) 也被提上日程，Ubuntu团队也已经在为它做准备，该版本定于2020年4月发布。

从Warty 到Eoan十五年的疯狂历程，从云到集群，从桌面到数据中心，它走在了Linux开发的前沿，受众面越来越广，不单单只有个人用户，许多公司也将它作为投入生产的发行版，让我们期待Ubuntu 带来更多惊喜......

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关键词：UbuntuLinux

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