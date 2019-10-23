遣散费没着落，创始人拿走12亿：WeWork员工气愤了

北京时间10月23日上午消息，据彭博社报道，WeWork现在有望勉强生存下来，但是在此过程中，公司还将向前首席执行官亚当·诺依曼（Adam Neumann）支付近12亿美元报酬。而WeWork的员工，则面临着未来大规模裁员和企业危机。

周二，得知此消息后，诺依曼的前同事们，在WeWork的全体员工通讯系统中留言写道：“真难以置信”，反映出整个纽约总部的大部分员工情绪。根据彭博社获悉的信息，数十名员工在公司的Slack渠道上向同事表达了愤慨。

事情的起因是，周二，WeWork董事会同意接受软银集团的救助，将大部分股权出售给软银。根据该暂未正式公开的交易，软银将向行将破产的WeWork提供65亿美元。软银还将以2015年以来的最低价格，从公司股东手中收购近30亿美元股票。这30亿美元中，有将近三分之一，将落入诺依曼手中。除此之外，诺依曼还将获得约1.85亿美元的咨询服务费和5亿美元的信贷额度以及任命两名董事成员的权利。作为交换，诺依曼将辞去董事长一职。

大多数将股票出售给软银的员工获得的回报将低于他们所持股份发行后的账面价值。曾将自己的创业公司出售给WeWork的麦克·亚当斯（Mike Adams）认为，支付给诺依曼的报酬“是不公平的”。诺依曼和WeWork的代表均发表评论。软银女发言人未立即回复请求。

诺依曼曾一手将WeWork打造成全球房地产公司。多年来，他宣扬的社区和使命赢得了员工和投资者的信赖。然而，随着最近几个月，公众投资者在IPO之前有机会仔细研究WeWork之后，围绕诺依曼的光环逐渐消失。WeWork的母公司放弃了IPO，而软银则一心要把诺依曼赶走。

最近几周，公司高管们陆续辞职和节约成本的各项措施让公司内部士气颓废。在公司的多个卫星办公室，很多员工甚至不再去上班。而关于诺依曼的“白金降落伞”消息，使得事情在本周变得更加糟糕。

在WeWork内部的Slack网络中，员工发表了自己的看法。有的指出，WeWork无力承担与裁员相关的工资成本，但公司最大股东软银却同意向诺依曼支付巨额费用，实在讽刺。另有一篇帖子写道：“公司几近破产连员工遣散费都发不出了，但是亚当还可以拿到12亿美元？”

虽然员工的愤怒主要指向诺依曼，但也有一些不满指向上个月接替诺依曼担任首席执行官一职的两个人：“我想知道，联合首席执行官的电子邮件在哪里？现在到底是谁在管理公司？”