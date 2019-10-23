谷歌Pixel 4无线充电功率达11W

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IT之家10月23日消息 最近外媒发现，谷歌最新的Pixel 4/4 XL无线充电功率最高可达11W，此前谷歌官方并没有提到这个细节。
正式发布仅两天后，无线电源联盟就在其数据库中列出了Pixel 4的快速无线充电功能，Pixel 4XL也被确认支持11W无线充电。
去年的Pixel 3阵容仅通过官方的Pixel Stand和其他少数谷歌批准的无线充电器，Pixel 4应该能够通过输出功率为11W或更高的任何Qi充电器实现更高的速度。
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