旧款苹果iPhone/iPad受影响，什么是GPS时间翻转？

最近，苹果发布了一篇「更新iPhone或iPad软件以避免出现定位、日期和时间问题」的技术支持文章，其中提到了部分2012年及更早以前发布的iPhone和iPad机型可能会受「GPS时间翻转」问题的影响，而导致设备的GPS、日期和时间出现错误。

「GPS时间翻转」是目前世界上所有使用GPS技术的设备都会面临的问题，要解释这个问题还需要了解GPS处理数据的方式：由于GPS在每条时间消息中使用一个10位的域对周计数进行编码，这样的计数方式也导致了GPS最多只能处理1024周（19.7年），每个这样的时期在GPS术语中被称为一个「历元（epoch）」。

在每个历元结束时，GPS设备会将周数重置并开始重新计数，而那些未对周计数重置进行重新编程的GPS设备，很可能会遇到「GPS时间翻转」问题。

从第一颗GPS卫星投入使用以来，我们已经经历过第一个历元，而离我们最近的第二个历元将于2019年4月6日结束。也就是说「GPS时间翻转」将从2019年4月6日开始影响支持GPS功能的产品，但相关Apple设备则是在2019年11月3日世界标准时间凌晨12:00之后才会开始受到影响。

目前确认的可能受影响的机型包括 iPhone 5、iPad（第4代）无线局域网+蜂窝网络、iPhone 4s、iPad mini（第1代）无线局域网+蜂窝网络、iPad 2无线局域网+蜂窝网络（仅限CDMA机型）、iPad（第3代）无线局域网+蜂窝网络。iPod touch或仅有无线局域网功能的iPad机型，或在2012年之后推出的设备均不受影响。

上述受影响的机型可通过更新iOS版本来解决，更新后的软件版本编号应为iOS 10.3.4或iOS 9.3.6（取决于设备）。