《财富》全球未来50强公司：宁德时代、小米等16家中国公司上榜

IT之家10月23日消息 据财富中文网报道，《财富》杂志近日公布了全球未来50强公司名单。在50强榜单里，多数公司来自美国和中国，行业集中在信息技术和通信服务两个领域。

据了解，未来50强评选方法为：公司得分的30%取决于其市场潜力，即公司未来在金融市场的增长预期。这是通过计算其市值中与现有业务模式无关的收益流所占比重来评估的。另外的70%是基于公司实现潜力的能力。这一得分包括19项可以预测公司未来五年增长的指标。这些指标分为四类：战略、技术和投资、人和架构。

排行方面，前十名分别为Workday（美国，第1名）、Square（美国，第2名）、ServiceNow（美国，第3名）、宁德时代（中国，第4名）、Spotify（瑞典，第5名）、Atlassian（澳大利亚，第6名）、小米（中国，第7名）、携程（中国，第8名）、Salesforce（美国，第9名）和Vertex Pharmaceuticals（美国，第10名）。

在中国公司方面，共有16家公司上榜，分别是宁德时代（第4名）、小米（第7名）、携程国际（第8名）、阿里巴巴集团（第11名）、腾讯控股有限公司（第12名）、江苏恒瑞医药（第14名）、海天调味（第15名）、网易（第19名）、中国铁塔（第22名）、顺丰控股（第32名）、京东方科技集团（第34名）、永辉超市（第35名）、宜宾五粮液（第37名）、贵州茅台（第39名）、龙湖集团（第45名）、融创中国（第50名）。