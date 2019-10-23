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继PayPal后，外资企业Payoneer或将获取国内支付牌照

2019-10-23 11:25:37来源：网易科技作者：-责编：嗜橙评论：

10月23日消息，据中国支付网消息，中金国盛公布最新的非银行支付机构支付业务设施技术认证名单，其中，安付（深圳）信息科技有限公司（以下简称“安付”）在2019年10月18日刚刚获得认证，申请的支付业务类型为互联网支付、银行卡收单。

天眼查数据显示，安付的运营主体是安付（深圳）信息科技有限公司，注册资本为1亿人民币，成立日期2019年8月，最终受益人为黄玲，主要经营范围包括：从事网络信息、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发等。在公司的股东信息中，其中Payoneer Research and Development Ltd.为最大股东，持股比例为46%；上海夏安信息科技有限公司为第二大股东，持股比例为45%。

公开资料显示，Payoneer成立于2005年，总部设在美国纽约，是万事达卡组织授权的具有发卡资格的机构。Payoneer运用卓越的跨境收款平台助力来自200多个国家和地区的数百万企业和专业人士互联互通，实现全球业务扩展。

此前9月份，老牌跨境支付机构PayPal通过旗下美银宝信息技术（上海）有限公司收购国付宝70%的股权，成为国付宝实际控制人并进入中国支付服务市场，PayPal成为首家进入中国的外资支付公司，获得了在华经营支付业务的许可。

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关键词：Payoneer支付

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