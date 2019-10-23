腾龙三支E口微距定焦发布，仅重815g的70-180mm F2.8明年见

腾龙今天正式发布了Di III OSD M1:2系列微距，宣布研发70-180mm F2.8 Di III VXD，最后一支E卡口大三元镜头将在明年春与消费者见面。

腾龙Di III OSD M1:2系列微距镜头共有三支，分别是20mm F/2.8 Di III OSD M1:2（Model F050)、24mm F/2.8 Di III OSD M1:2（Model F051)、35mm F/2.8 Di III OSD M1:2（Model F053)。三支微距镜头相似点非常多，索尼E卡口，定焦设计，最大光圈f/2.8，带有7片光圈叶片；体积完全一致，长度为64mm、直径74mm、滤镜口径67mm；重量轻，最轻的35定重210g，最重的20定220g；搭载了OSD优化静音马达，具备BBAR镀膜与简易防水滴构造，支持高速混合自动对焦，A7、A9机内可校正镜头暗角、色散、畸变；对焦距离近介乎0.11米0.15之间，最大放大倍率为0.5X。

有意思是是20mm F/2.8 Di III OSD M1:2、24mm F/2.8 Di III OSD M1:2都采用了10片9组结构，镜片排列看似一样，腾龙很可能是用同一组镜片，制作出2支不同的定焦镜头。

▲图左24定，图右20定

70-180mm F2.8 Di III VXD（A056）可能是最受索尼期待的期待E卡口全幅镜头，很可惜腾龙只是宣布研发该镜头，到用户手中得是明年春季。不过腾龙放出了镜头参数，吊足用户胃口，70-180mm F2.8 Di III VXD重量只有815g，长度149mm，滤镜口径为67mm，不带脚架环，使用了新开发VXD（Voice-coil eXtreme-torque Drive）马达，最近对焦距离0.85米。

与即将发布佳能RF720 2.8相比，70-180mm F2.8 Di III VXD规格有所逊色，但考虑到更轻的重量，更低定价，E卡口缺少真正堪用720镜头，70-180mm F2.8 Di III VXD一定会大受欢迎，成为新的理财镜头。