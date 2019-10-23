内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>影像器材

腾龙三支E口微距定焦发布，仅重815g的70-180mm F2.8明年见

2019-10-23 12:26:34来源：爱活网作者：Napoleon责编：嗜橙评论：

腾龙今天正式发布了Di III OSD M1:2系列微距，宣布研发70-180mm F2.8 Di III VXD，最后一支E卡口大三元镜头将在明年春与消费者见面。

腾龙Di III OSD M1:2系列微距镜头共有三支，分别是20mm F/2.8 Di III OSD M1:2（Model F050)、24mm F/2.8 Di III OSD M1:2（Model F051)、35mm F/2.8 Di III OSD M1:2（Model F053)。三支微距镜头相似点非常多，索尼E卡口，定焦设计，最大光圈f/2.8，带有7片光圈叶片；体积完全一致，长度为64mm、直径74mm、滤镜口径67mm；重量轻，最轻的35定重210g，最重的20定220g；搭载了OSD优化静音马达，具备BBAR镀膜与简易防水滴构造，支持高速混合自动对焦，A7、A9机内可校正镜头暗角、色散、畸变；对焦距离近介乎0.11米0.15之间，最大放大倍率为0.5X。

有意思是是20mm F/2.8 Di III OSD M1:2、24mm F/2.8 Di III OSD M1:2都采用了10片9组结构，镜片排列看似一样，腾龙很可能是用同一组镜片，制作出2支不同的定焦镜头。

▲图左24定，图右20定

70-180mm F2.8 Di III VXD（A056）可能是最受索尼期待的期待E卡口全幅镜头，很可惜腾龙只是宣布研发该镜头，到用户手中得是明年春季。不过腾龙放出了镜头参数，吊足用户胃口，70-180mm F2.8 Di III VXD重量只有815g，长度149mm，滤镜口径为67mm，不带脚架环，使用了新开发VXD（Voice-coil eXtreme-torque Drive）马达，最近对焦距离0.85米。

与即将发布佳能RF720 2.8相比，70-180mm F2.8 Di III VXD规格有所逊色，但考虑到更轻的重量，更低定价，E卡口缺少真正堪用720镜头，70-180mm F2.8 Di III VXD一定会大受欢迎，成为新的理财镜头。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：腾龙镜头

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有