扎克伯格首次全面阐释天秤币：想把权力交给人们

北京时间10月23日午间消息，北京时间23日晚间10点，Facebook创始人扎克伯格将出席美国众议院金融服务委员会的听证会，就Libra（天秤币）事宜接受议员的问询。在听证会开始之前，Facebook方面给出了扎克伯格为之准备的证词。这是扎克伯格首次亲自全面阐释天秤币理念提出的背景、动机，以及面对当前越来越严格的监管，Facebook方面有何应对方案。

以下为扎克伯格的证词全文：

第一部分引言

世界上有十多亿人没有银行账户，但如果有一个合适的系统，他们可以通过手机访问银行。这其中包括在美国的1400万人。被金融系统拒之门外会给人们的生活带来现实的困难——而且，往往也是最弱势的群体，付出最昂贵的代价。

为了将资金寄给身在海外的家人，人们需要支付高额成本，并耗时长久。当前的系统并不能很好地满足他们的需求。金融行业的守旧，和缺乏足够的数字金额架构，无法提供我们所需的创新。我相信，这个问题是可以解决的，天秤币（Libra）就是解决方案之一。

天秤币背后的理念是，转账汇款应该和发送短信一样简单且安全。天秤币将成为全球支付系统，完全由现金和其他高流动性资产储备支持。

我相信这是我们需要开发的东西，但我知道我们目前还不是最理想的服务供应商。过去几年中，我们面临了太多问题。我敢肯定，人们最不愿看到Facebook来提出这个概念。

但是我们有我们的理由。Facebook希望将权力交到人们手中。我们的服务赋予人们在事关自己的事情上发声的权力，并打造可以创造机会的业务。让人们有能力控制他们自己的资金也十分重要。一个简单、安全且稳定的转账途径，就是在赋予人们这一能力。从长远来看，如果这意味着更多人在我们的平台上进行交易，这对我们的业务也是有好处的。但即便不在我们平台上交易，它也可以惠及大众。

在行动之前，我们还需解决一些重要的风险，例如，金融稳定性、打击恐怖主义等等问题。今天，我在这里，就是希望讨论这些风险，以及我们的应对计划。

但我也希望，我们可以讨论一下不创新的风险。就在我们为这些问题争辩不休的时候，其他国家并未停下脚步。天秤币将主要与美元挂钩。对此，我相信，它会拓展美国的金融领导地位，以及我们在世界各地的民主价值和监督。若美国不再创新，我们的金融领导地位将不再有保障。

我们联合撰写了一份白皮书，希望将这个理念推广到全世界，并开始与监管机构、专家和政府沟通。今天的听证会是这一过程中的重要一部分。我们今天所讨论的事情是如此重要，以至于没有一家公司可以独立实现。

因此，我们协助成立了天秤币协会（Libra Association）——由21家公司和非营利组织构成的联盟，致力于让所有人都能使用金融工具。即便天秤币协会是独立的且不属于Facebook的控制，我仍旧希望澄清一点：在美国监管机构批准之前，Facebook不会在世界任何地方参与天秤币支付系统的发布。

上一次我在国会前作证时，讨论的是我们的责任。它包括确保我们的服务用于好的方面并防止坏事发生。

人们不应在我们的任何服务上受到歧视。我们也制定了相应政策来防止仇恨言论并删除有害内容。但广告的投放和显示也会存在歧视。作为与人权组织达成和解的一部分，我们已经禁止广告主使用年龄、性别或邮政编码来针对住房、就业或信贷机会投放广告，我们也对这些付费广告加以限制。这是我们承诺的一部分，即支持公民权利和防止歧视。

我也明白我们公司需要更多样化的观点。多样化可以为我们的社区带来更好的决策和服务。

我们已经将多样性作为招聘的重点，我们也承诺：未来五年内，我们希望公司50%的员工为女性、有色人种和其他代表性不足的群体。我们已经取得一些进展。技术和业务岗中有色人种与女性越来越多，更多代表性不足的群体也晋升Facebook的领导团队。但我知道，未来还有很长的路要走。

对于Facebook来说，这是充满挑战的几年。我知道，我们在社会中发挥着重要作用，我们负有独特的责任。我很庆幸，我们所处的位置可以为人们的生活带来些许改善。只要我们在这里，我们定会不断利用我们的优势，推动有益于人们的伟大创意。

第二部分天秤币项目

天秤币项目旨在利用一个安全、低成本且高效的全球转账方式，来促进金融普惠。研究表明，金融服务有助于人们摆脱贫困，这对发展中经济体中的女性尤其重要。我们相信，这是一个可以解决的问题，并且我们也希望参与到该解决方案中。

天秤币是一个潜在的解决途径，我们很骄傲已经协助成立一个由21家公司和社会影响力组织构成的联盟。这个新联盟将继续推进天秤币理念的发展。建立这样一个基础广泛的联盟是积极的一步，我也十分欢迎围绕天秤币展开的讨论。但从设计的角度来看，我们不会成为推动这些进展的主要力量。天秤币协会已经成立，也具备了管理架构，并将从此致力于推动天秤币项目。

Facebook也在探索其他帮助人们使用金融服务的方式，比如通过我们现有的平台降低汇款手续费。我们知道，其他机构也在应对这一挑战，我们十分支持。

我们将继续与监管机构讨论我们的工作。我们知道，无论我们采取何种方式推动金融普惠，我们必须首先解决监管问题，包括洗钱和资助恐怖主义、制裁、潜在的货币破坏和系统性风险等。我可以告诉大家，天秤币协会关注这些问题。而在Facebook，我们也会在探索作为一家公司如何能更好解决金融普惠问题的同时，关注这些监管问题。我们当然也深知，公开透明我们工作的重要性。

我知道，有些人对天秤币项目和Facebook在其中的作用有所顾虑。因此，我想简单解释一下，我们将如何打算解决这些问题。

首先，我们了解到，人们担心我们的前进步伐太快。正如我们一开始就阐明的，我们承诺会花时间去解决各种问题。我们联合撰写了一份白皮书，以便与专家、监管我们金融系统稳定性和安全性的监管机构与议员进行沟通。这份白皮书从来不是项目的最终方案。它的目的是传达我们的前进方向，开启对话讨论达到目的地的方式。对话正在进行中，我们将持续提倡负责任的创新。

其次，有人指出我们意图规避监管机构和法规。我们必须澄清的是：没有得到美国监管机构的许可，Facebook不会参与天秤币支付系统在世界任何地方的发布。我们也同意，在尚未完全解决美国的监管问题之前，绝不发布天秤币。

我们已经与来自30个不同司法管辖区的监管机构会面。天秤币协会也一直关注监管机构和其他利益相关者。但该协会的成员（包括Facebook的Libra相关子公司Calibra）也在同民选官员（包括不少目前在座的国会官员）进行沟通。这是民主监管和审查应有的工作方式。

至于Calibra，我知道，有些人想知道，对于开发一个可以保护消费者的支付服务，我们是否值得信赖。我们明白，我们有责任在人们进行在线转账汇款时为他们提供所需的一切保护。我们也已在公司各项服务中付诸实践。比如，人们每天通过Instagram Shopping购买产品。Instagram Shopping可以帮助大大小小的企业展示消费者可能感兴趣的商品。人们也在Facebook Marketplace上互相买卖商品，并通过Messenger向朋友或家人转账。

Facebook致力于为我们收到的金融信息提供强有力的消费者保护，我想清楚地告诉大家我们是如何处理这些信息的：

1。我们不会出售个人数据。

2。我们不会使用个人数据制定借贷决策或创建信用报告。

3。我们不会与第三方共享借贷决策信息。

4。我们仅使用我们产品上发生的交易信息，来改善我们的服务，包括广告。但是我们不会将人们支付账户本身的信息用于广告目的。

Facebook授权的付款子公司处理的付款将受到全面的反洗钱、反恐怖主义融资以及制裁监督的制约，这些制约将同时依赖我们的自动系统和人工审查，我们也会向根据我们的监管义务，向适当的主管部门报告可疑的付款活动。我们同时还制定了相应政策来防止欺诈。

我们致力于为Calibra应用开发同样稳定的合规系统，以及强有力的消费者保护好、消费者支持和密码恢复。自动化工具将主动监测各种活动以检测任何欺诈行为，并且Calibra也会退还任何未授权的交易。

我还认识到，如果他们使用Calibra的话，人们也对我们访问他们的金融数据有所顾虑。Calibra是一个受监管的子公司，因此Facebook的社交数据和Calibra的金融数据之间存在着清楚的界限。Calibra不会与Facebook共享消费者的账户信息或金融数据，除非是为防止欺诈或犯罪活动等目的、人们确认选择分享他们的数据或我们有法律义务这样做。

最后一个问题是，天秤币是否有意取代主权货币，以及一家私有公司参与此类创新是否合适。我想说明的是：我们不是在尝试创造一种主权货币。和现有的在线支付系统类似，我们只是希望为人们提供一种转账途径。

货币政策是中央银行的领域，与天秤币无关。天秤币协议也无疑与任何主权货币竞争或涉足货币政策领域。天秤币协会会与美联储以及其他负责货币政策的中央银行合作，以确保一切正常。我们希望天秤币协会的监管框架可以保证，该协会不会干预货币政策。天秤币在设计的时候也考虑了经济安全性和稳定性，其会通过天秤币储备（Libra Reserve）得到充分支持。

我们也相信，天秤币提供了一个机会，以加强打击洗钱和资助恐怖主义等金融犯罪行为。许多非法活动都是通过现金获得资助。一个有着完善的监管体系、并适当了解消费者行为的数字支付系统，将更有保障，也易于执法机构和监管机构针对链上活动开展他们自己的分析。

我希望我们可以找到一种方式在这个领域内不断前行，因为我们相信，像天秤币这样的负责任创新可以让更多人使用到我们大多数人早已习以为常的金融工具。

未来，数字支付系统将变得非常重要。若美国不领先行动起来，其他国家将会领先。国外企业和其他国家在操作时，未必会有我们这般监管或对透明度的承诺。更广泛地说，我们正处于行业与公司受到越来越多审查的时代。科技在我们的生活和社会中发挥着越来越重要的作用，而且我们也曾犯错。但是假如合理的怀疑变成彻底的敌意，我们将面临更大的风险。六百万美国人就职于互联网领域。去年我们行业总共投资600多亿美元，帮助推动我们国家的研究和创新。互联网领域占到美国GDP的10.1%。我们的服务也为人们的生活创造了很多价值。

这些就业机会、投资以及创新不是凭空而来，而是源于我们的创新意愿——哪怕新事物不容易，甚是会失败，我们仍愿意去尝试。我知道，人们对天秤币有很多顾虑。但我相信，假如公司不再愿意接受这些挑战，且满足于现状的话，这对我们的国家甚至世界，都是一种损失。不仅我们国家的创新地位受损，我们的经济竞争力也会下降，最终人们的权力也会落于其他人手中。

第三部分打击歧视

在相信创新的同时，我们也意识到自己有责任确保自己开发的产品和服务用于善意。例如，不应该在Facebook上歧视别人。

A防止广告中的歧视

Facebook上的广告主可以选择向可能对某类话题感兴趣的人展示广告。这是我们的平台推进广告民主化的重要组成部分。如果你经营一家小企业，可以向更有可能对此感兴趣的人展示广告，例如，对你提供的特定产品或服务感兴趣的人。

我们的政策长期以来禁止歧视，但我们还是对广告平台进行了重大调整，以进一步防止广告主滥用我们的工具在其广告定位过程中进行歧视。

今年早些时候，我们宣布调整平台上的住房、就业和信用广告管理方式。这是与全国公平住房联盟（National Fair Housing Alliance）等民权组织达成的历史性和解协议的一部分，其基础则依赖于民权专家的持续投入。想要针对这些主题发布广告的广告主，现在必须通过特殊的广告购买程序，不允许按年龄、性别或邮政编码进行定位。在此特殊广告购买过程中，我们对广告主可使用的兴趣类别加以限制，仅允许其使用少数与受保护的分类特征无关的广泛兴趣类别。我们允许人们按照广告主搜索和查看美国当前所有的房屋广告，无论这些广告最初设定的展示对象是谁。我们还努力超越和解协议的范畴，让人们也能在Facebook上搜索美国的就业和信贷广告。

我们在这方面还有更多工作要做。但是，我们为最近的这些努力及其所传达的信息（即Facebook对公民权利和保护我们的用户免受潜在歧视所作的承诺）感到自豪。国家公平住房联盟指出，我们正在做出的改变“令……Facebook成为科技领域的先驱和民权问题的领导者。”

B我们的民权审核

广告只是人们与我们平台互动的一种方式，因此我们也致力于确保我们的政策公平公正。我们与民权领袖劳拉·墨菲（Laura Murphy）合作对我们公司展开的持续民权审核就证明了这一承诺。

为了回应收到的反馈，我们做出了许多调整，包括：

-建立民权特别小组，并使之正规化。该小组会每月举行一次会议来讨论和解决民权问题。

-扩大我们对白人至上主义的长期禁令范围，将白人民族主义和白人分裂主义纳入其中。

-努力防止即将到来的选举和2020年人口普查遭到误导和干扰。

-通过更新我们的政策并采取更为积极的措施来打击压制选民的行为。例如，在2018年美国中期选举中，我们的团队发现并删除了超过4.5万个旨在阻止选民投票的选民压制事例。其中有90%的内容是在我们收到相关报告前主动确定的。

第四部分我们对多样性的承诺

我们知道，Facebook需要员工提供多种多样的观点。这就是为什么多样性成为我们招聘活动的重中之重。我们有很多工作要做，但还是致力于在未来5年至少让公司有50%的员工来自女性、有色人种和其他代表性不足的群体。

我们重视Facebook的多样性，因为它可以带来更好的决策、更好的产品和更好的文化。这还确保我们开发的产品能够反映世界各地Facebook用户所在的社区。

在招聘方面，我们有多种选择。这样可以确保招聘人员能从代表性不足的群体中找到合格候选人，并将其提供给希望填补职位空缺的招聘经理。自从我们2015年开始测试这种方法以来，我们已经看到代表性不足群体的招聘率稳步上升。

如今，Facebook的员工背景和经验更加多样化，包含更多有色人种，担任技术和业务岗位的女性也越来越多，领导层中也包含更多代表性不足的人群。通过在招聘和内部培养过程中给予女性更多关注，我们提高了女性在领导层中的代表性。在过去的几年中，大多数新的女性领导者都是内部晋升来的。去年，我们在认证多样化供应商方面花费了超过4亿美元，比2017年增加了73%。其中34%的供应商所有者是女性，70%是少数族裔。

作为相关措施的一部分，我们致力于跟支持有色人种和女性的组织建立密切联系。我们与CodePath.org、黑人联合大学基金（United Negro College Fund），以及历史悠久的黑人院校建立合作。我们还针对代表性不足的人群设立了Facebook University实习生计划，还针对门罗帕克、东帕罗奥尔托和旧金山的高中生设立了Facebook Summer Academy。我们对K-12教育项目的投资可能多年之内都无法显示在统计数据中，但我们致力于为更多来自代表性不足人群的人们提供寻找科技类岗位所需的技能和经验。

我首先要承认我们还有很多工作要做。我们距离自己的多样性目标还有很大距离，特别是在领导层。我们花了很长时间专注于严格的方法来实现多样性，但实际改进并未达到预期。但是我们仍会全力以赴，努力达到自己应该达成的目标。如果我们能够做到，Facebook将成为一家更强大的公司，也将更有能力推进自身的使命，履行相应的责任。

第五部分结论

对于Facebook来说，这是充满挑战的几年。我们知道，想要满足人们对隐私和安全性等问题的期望，我们有很多工作要做。我们也知道Facebook这样的公司已经成为人们日常生活的一部分，也由此肩负了巨大的责任和艰难的抉择。我们认为我们不应该独自解决这些问题，所以我才呼吁政府和监管机构在有害内容、保护选举、隐私和数据可移植性方面扮演更加积极的角色。

我知道我们依然任重道远，但我也知道金融普惠性不足的问题是可以解决的，我相信我们能在寻找解决方案的过程中发挥协助作用。希望我今天可以回答你们的一些问题。