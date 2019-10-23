上市三个月：斗鱼市值暴跌四成，流量恐继续下滑

距斗鱼7月17日正式上市已三个月有余，作为今年以来中概股最大规模的赴美IPO，背靠大股东腾讯的斗鱼日子并不好过。上市当日，斗鱼曾一度破发，但最终报收于11.5美元的发行价，算得上有惊无险。

股价震荡下行市值暴跌四成

7月17日，斗鱼正式在纳斯达克挂牌交易，证券代码为“DOYU”，开盘价报11.02美元，较之11.5美元的IPO发行价跌4.17%，截至次日清晨收盘最终收复全部跌幅，收于11.5美元的发行价。以收盘价计算，斗鱼市值约为37.3亿美元。

截至10月22日收盘，斗鱼股价报7.33美元，市值为23.79亿，较上市当日市值跌去36.3%。

值得注意的是，10月17日晚，斗鱼曾有过惊魂一夜。股价大跌10.2%，痛失2.83亿美元市值，算上8月13日，斗鱼大跌10.98%，短短3个月，斗鱼已经经历了两次暴跌。

实际上，自斗鱼上市以来，自从上市第二日达到11.8美元的短期新高后，股价便一路震荡下行。

斗鱼今年已流失了不少知名主播资源上，主播张大仙跳槽虎牙，金牌讲师大司马停播等，以及包括青蛙、包子、久哥哥、神超等名气主播从斗鱼跳槽到对手平台。

主播资源流失，随之而来的便是流量的大幅下滑，与此同时，国内游戏直播的另一巨头虎牙也一直虎视眈眈，不仅在资本市场上抢先一步上市，也在采取行动进一步抢夺平台流量。

斗鱼庞大的用户人群中绝大多数都是重度游戏用户，偏好于观看电竞赛事，用户粘性非常强，而虎牙的动作无疑会抢夺大批用户群体，造成流量数据的下滑。

斗鱼护城河遭质疑

近期斗鱼股价大跌的原因引人深思，眼下并非斗鱼发布财报的时间，斗鱼暂时也没有公布影响公司未来发展的重大事项。而目前能找到的关联度较高的，只有冯提莫合约到期将要跳槽的信息。

然而，一个头部主播的流失就足以带来股价的大幅下跌，那市场就有理由质疑斗鱼的商业模式是否有足够的护城河。

二季度财报显示，斗鱼Q2总营收达18.727亿元，同比增长133.2%；净利润为2320万元，而去年同期则净亏损2.287亿元；经调后净利润为5260万元。

其中，视频直播营收为人民币17.083亿元。相比总营收18.727亿元，可以看出，视频直播依然是斗鱼的主要收入来源。

这背后，便是斗鱼极为看重的大主播资源，但这并不足以成为斗鱼的护城河，因为大主播的粉丝对平台的黏性远远比不上对主播的忠诚度。如冯提莫此类头部主播的流失，对于斗鱼而言，不仅意味着可能减少新用户的增长，也意味着老用户的流失，确实是极大的损失。

不过，假如一个主播的离开就让斗鱼在资本市场的定价下跌10%，那么斗鱼的护城河也就无从谈起。