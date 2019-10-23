涨价潮袭来，广大通信用户该怎么办？

C114讯10月23日消息 从中国电信率先发声停止流量不限量套餐开始，到中国移动和中国联通相继跟进停止负效益营销，各种正式或者非正式说法、各种官方或者非官方的文件，都在宣传停止低价套餐的销售。按照部分网友的说法，一波涨价潮已经悄然袭来。对广大习惯了薅运营商羊毛的用户来说，下一步该怎么办？

一、缓换套餐，守住薅到的羊毛

根据各种官方的说法，以及网络论坛上贴出的运营商内部公文图片，从10月份开始，运营商一方面将有步骤地停售低价套餐，另外一方面也将逐步提高套餐门槛并将降低套餐内包含的流量。

资费的一涨一降，广大习惯于薅羊毛的用户将切身感受到割肉的疼痛。运营商用超低价格的流量，特别是门槛极低的不限量套餐培养了广大用户的上网习惯。随着移动互联网应用的加速下沉和不断深入人心，越来越多用户已经机不离手。哪怕是18线的乡镇，扫码也已经成为主流，遍地随处可见。

对饱受增长压力的运营商来说，大规模烧钱之后，现在到了割韭菜的时候。运营商一方面停止销售底价套餐，一方面正在用各种诱惑吸引用户向高价套餐迁移。对广大用户来说，只要看清了套餐价格的走势，就需要耐得住运营商的各种更换套餐的诱惑。毕竟诱惑是一时的，丢掉的低价套餐却不再有了。

二、携号转网，三思而后行

根据工业和信息化部的统一部署，在原来天津市、海南省等5个省市试点的基础上，三大运营商将在11月底前全面放开携号转网。届时，各地的用户均可以不变号码而自行选择青睐的运营商。对于部分受够了某运营商的用户来说，无异于重生。

对广大用户来说，携号转网绝对有助于提升其自由选择权，而且还可以使其可以最大限度薅运营商的羊毛，毕竟哪家的资费低，就可以携号转网到这家来。仅仅从运营商的思维角度看，对三大运营商来说，携号转网后留住本网用户绝对将压力山大。

然而情况并非如广大用户思考的那样，现在三大运营商已经开始协调彼此的行动，并在全面携号转网实施前开始步调一致地同步停止了负效益，甚至超低价套餐的销售。薅羊毛并不像大家想象的那样简单。

虽然三大运营商的同步行为有涉嫌违规（实际并不违规，因为停止的是低于成本价的套餐销售）的意思，但是这种操作的背后隐含着更为清晰的脉络，那就是靠品质竞争赢得用户，而不是靠无底线的低价不正当竞争。

虽然携号转网马上就到，但是这绝对不意味着无限薅羊毛的开始。我们奉劝有携号转网意愿的用户，开始操作之前一定要多方比较之后再行动。

三、不再免费，或将成为常态

论坛网友贴出的运营商内部公文显示，中国联通和中国移动都明确要求不得免费赠送手机卡（办卡首次充值不得低于50元）。除此之外，中国移动还明确要求不得免费赠送宽带，而且各种“免费赠送”的宣传也要停止。

在宏观经济形势不够景气的大环境下，持续的提速降费不但让降费空间越来越小，而且也让运营商的营收增长遭受越来越大的压力。停止负向效益营销早已成为业界的共同呼声。毕竟具有国企属性的运营商不能像民营的互联网企业那样无限制的烧钱。

4G发牌商用之后，运营商的资费套餐就开始了一波“高开低走”。中国移动获得固网家宽拍照，直接打破了中国联通与中国电信构筑的相对稳定、相对垄断的家宽市场。在“宽带中国”“网络强国”等一系列国家战略的引领下，大规模家宽建设使得低价宽带成为必然。

中国移动一波“宽带免费赠送”直接让其坐上了行业的头把交易。与此同时，中国联通和中国电信的家宽用户也实现了大规模增长。在完成圈地和深耕之后，最大程度变现网络投资，已经成为运营商的首要选择。因此，固网家宽涨价也已经成为业内共识。即便仍有固移融合套餐，但是低价已经成为过去。

从现在的市场发展趋势看，涨价已经是比如操作，特别是5G大规模建设所需的天量资金，已经让运营商除了涨价变现网络投资外，别无其他更好的选择。从某种程度上讲，最大程度变现4G和家宽网络投资以支持5G的建设，或已成为包括监管层在内的共识。

通信行业的变化远非单线或者单程叠加推演那样简单，对于有更换套餐或者有换号需求的用户，一定要多方比较之后，三思而行。