魅族16T相机配置一览：1200万主摄+800万超广角+500W人像

IT之家10月23日消息 魅族16T发布会正在进行中，现在魅族公布了16T的相机配置参数，一起来看一下吧。

魅族16T采用了后置三摄的设计，下方有一个闪光灯。

魅族16T的主摄位于三摄中间，有一个红色的色圈加以区分。主摄采用了索尼IMX 362 CMOS，1200W像素，f/ 1.9光圈，等效焦距24mm。最上方的摄像头为800万广角镜头，镜头角度118°，等效焦距15mm，最下方是一个500W人像摄像头，f/1.9，23mm等效焦距。