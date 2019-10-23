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华为成为 Eclipse 基金会战略会员，紧密结合鸿蒙/5G/方舟编译器

2019-10-23 15:32:43来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

10月22日，华为在博客中宣布其已成为 Eclipse战略会员。

Eclipse基金会官网显示战略成员信息

华为介绍从长期会员到战略会员的转变主要有三个原因：

  • 基于围绕开源治理的一系列共同价值

  • 更多地参与欧洲市场

  • 与开源技术紧密结合

基于围绕开源治理的一系列共同价值

具有强大的开放治理的开源基金会可以确保每个人不仅可以参与共享代码，还可以分享到项目的整体利益。Eclipse在为380多个项目和大约2亿行代码提供开放治理方面拥有出色的成绩。

更多地参与欧洲市场

华为在170多个国家与地区开展业务，其中欧洲的投资占比也较高，包括从运营多个研发中心和与合作伙伴共同开发实验室，到参与欧盟研究项目并在一流大学中支持学术研究，再到向市场推出许多创新解决方案。而 Eclipse基金会在欧洲尤其强大，它运营着全资欧洲子公司Eclipse Foundation Europe GmbH，并参与了许多欧盟研究项目。华为希望能在欧洲进一步开发开源生态。

与开源技术紧密结合

华为介绍，Eclipse基金会具有4个战略重点领域：Cloud Native Java、物联网与边缘、汽车行业与工具类，而华为在这些对应领域都拥有强大的技术，如智能手机、企业边缘云、5G、鸿蒙操作系统、移动数据中心、通信系统与方舟编译器等。

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关键词：华为Eclipse

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