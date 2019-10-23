内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

日产全新Ariya概念车亮相，续航可达483千米

2019-10-23 15:47:05来源：TechWeb作者：-责编：嗜橙评论：

10月23日消息，在今日开幕的东京车展上，日产发布了旗下全新纯电概念SUV—Ariya Concept，新车或将定位于紧凑级SUV车型，外观启用不少日产全新设计语言。

此外，新车还配备了ProPILOT 2.0智控领航技术，续航方面最大里程可达483km。新车将于2021年开始投产，预计也将于同年上市。

外观方面，保留日产“V”型设计语言同时，外观整体更加流线型。前脸采用封闭式进气格栅，搭配熏黑点阵式饰板，为新车增加不少高档质感。大灯方面，采用扁平化点阵式LED大灯，外观更加具有科技感。

车身侧面，凌厉的腰线从车门把手贯穿至尾灯处，给车身带来强烈的力量感。车身尾部采用小溜背造型，搭配前高后低的车顶造型，新车呈现出极佳的运动姿态。轮胎为五幅式运动轮圈，搭配熏黑造型，动态场景下视觉效果很是优异。

内饰方面，采用双联大屏设计，科技感十足。中控部分为内嵌式触控按键，呈现出极佳的细节质感。中控部分为水平式空调出风口，整体很是简约时尚。中通道为前部断开式，其上设有电子档把，造型很是新颖精致。平底双幅式多功能方向盘搭配车内全黑内饰，给车内带来浓厚的运动氛围。

动力方面，新车将采用纯电形式驱动，最大续航里程可达483km，百公里加速不到5秒，动力性能很是优异。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：日产Ariya概念车

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有