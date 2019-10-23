日产全新Ariya概念车亮相，续航可达483千米

10月23日消息，在今日开幕的东京车展上，日产发布了旗下全新纯电概念SUV—Ariya Concept，新车或将定位于紧凑级SUV车型，外观启用不少日产全新设计语言。

此外，新车还配备了ProPILOT 2.0智控领航技术，续航方面最大里程可达483km。新车将于2021年开始投产，预计也将于同年上市。

外观方面，保留日产“V”型设计语言同时，外观整体更加流线型。前脸采用封闭式进气格栅，搭配熏黑点阵式饰板，为新车增加不少高档质感。大灯方面，采用扁平化点阵式LED大灯，外观更加具有科技感。

车身侧面，凌厉的腰线从车门把手贯穿至尾灯处，给车身带来强烈的力量感。车身尾部采用小溜背造型，搭配前高后低的车顶造型，新车呈现出极佳的运动姿态。轮胎为五幅式运动轮圈，搭配熏黑造型，动态场景下视觉效果很是优异。

内饰方面，采用双联大屏设计，科技感十足。中控部分为内嵌式触控按键，呈现出极佳的细节质感。中控部分为水平式空调出风口，整体很是简约时尚。中通道为前部断开式，其上设有电子档把，造型很是新颖精致。平底双幅式多功能方向盘搭配车内全黑内饰，给车内带来浓厚的运动氛围。

动力方面，新车将采用纯电形式驱动，最大续航里程可达483km，百公里加速不到5秒，动力性能很是优异。