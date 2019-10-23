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华为Mate X延迟上市原因曝光

2019-10-23 15:52:45来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月23日消息 华为Mate X 5G版现已正式发布，售价16999元，8GB+512GB存储，将在11月15日上午10点08分开售，华为商城限量销售。另外首次保外维修屏幕享受5折优惠，提供2699元碎屏宝供消费者选购。

对于华为Mate X的延迟上市的原因，有消息称主要出于两方面的考虑。一是三星Galaxy Fold事件对折叠屏手机的耐用性敲了一次警钟，华为对Mate X的耐用性及屏幕折叠性能等方面进行反复测试，以保证良好的使用体验及寿命；二是华为针对首款折叠屏手机Mate X进行深入的系统及App优化，保证软件层面的使用体验。

华为Mate X采用柔性折叠屏，使用鹰翼式外折方案，展开时可达8英寸；轻轻翻折，又能成为可单手掌控的6.6英寸屏幕，另一块屏幕尺寸则为6.38寸，机身单边厚度仅为5.4mm。

核心配置上，华为Mate X搭载华为首款7nm 5G多模芯片巴龙5000+麒麟980，支持55W超级快充，30分钟充电85%；内置4500mAh大电池，强劲续航一整天；配备双卡设计，分别支持4G和5G网络。至于华为Mate X的麒麟990 5G版本，华为将其命名为华为Mate Xs，将会在2020年3月上市。

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关键词：华为Mate X

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