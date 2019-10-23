荣耀总裁赵明：SA是网络的未来，5G手机不是越早推出越好

10月23日消息，在第六届世界互联网大会乌镇峰会期间，荣耀总裁赵明在参加完5G论坛之后，接受了媒体采访，谈到了荣耀的产品规划、行业竞争以及对于双模5G手机的思考。他表示，SA是网络的未来，5G手机也不是越早推出越好。

今年中国手机市场继续下滑，多家统计机构数据显示，市场今年下滑了15%左右。赵明表示，这种下滑对所有手机厂商压力都很大，今年的事件在海外市场受到一定的冲击和影响，我们一度海外销售在下滑，6月底、7月底已经全面恢复到5月16日之前的水平。

包括荣耀的手机产品计划也受到了影响，根据赵明介绍，荣耀在下半年发布的一些手机包括产品计划确实受到了影响。在乌镇，赵明宣布荣耀将会在11月推出5G手机荣耀V30。赵明认为，之前市场上推出了差不多二十款5G手机，但是成为爆款，给用户留下印象的不多，而荣耀虽然比较晚，但5G手机按照内部的评估都是奔着爆品去做的。

“荣耀对5G的节奏和推出的时间点的判断还是非常准确的，其实如果说在早一点，荣耀基于麒麟980和巴龙5000我们能推出来，那时候推出产品，对5G的定位和离引爆这个市场是有差距的。”赵明认为，5G还是需要强的算法，NPU、GPU的能力，整个发展来讲需要网络、手机之间互相验证。两个华为系的两个品牌都是在11月前后推出5G手机。

赵明还透露，荣耀的5G手机V30是一款支持SA、NSA的双模手机。赵明介绍，大家的观点其实是高度一致的，就是SA是网络的未来，2020年1月1日新入网的手机必须SA。消费者对5G有很高的期待，这些都是中高端用户，所以NSA、SA双模手机越快到来越好。