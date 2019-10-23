FF拟在明年一季度前融资8.5亿美元，在中国寻找合资伙伴

【TechWeb】10月23日消息，据国外媒体报道，电动汽车初创公司Faraday Future（法拉第未来，简称FF）新任CEO毕福康表示，该公司计划在明年第一季度之前筹集约8.5亿美元资金。

毕福康对外媒表示，该公司计划利用新一轮融资所得作为首次公开募股（IPO）的桥梁。

毕福康称，FF将在今年年底前为新一轮融资挑选主要投资人，新投资人和现有投资人都将参与其中。该公司的资本需求意味着IPO“不会在太遥远的未来”。毕福康承认上市的条件并不理想。

FF之前曾表示，融资成功后9个月内实现FF 91的高品质量产交付，15个月内实现大规模量产豪华车型FF 81的预量产车公开发布，以及未来车型和下一代核心技术的开发准备。基于该全新的融资策略，FF将大幅缩短IPO所需时间，预计在融资成功后12-15个月实现该目标。

对于贾跃亭，毕福康表示，“他重组债务，保护了公司。”同时，他还表示，重组后，债权人信托基金实际上成为了公司的股东，但没有投票权。

FF上周表示，创始人兼CPUO贾跃亭已经在美国申请个人破产重组（Chapter 11），并成立了由债权人委员会和信托受托人控制和管理的债权人信托，该方案完成后，贾跃亭先生将把其在Smart King有限公司(Faraday Future全球控股公司)的所有股权转让给债权人信托基金，以更好地保护债权人利益并偿还债务。

毕福康还透露称，该公司正与中国一些企业商谈组建合资企业，以在全球市场扩大生产规模，并避免关税的影响。毕福康拒绝透露正在与哪些公司谈判。

毕福康博士是电动汽车专家，拥有机械工程博士学位。在2019年9月加入FF之前，毕福康共同创办并担任中国电动汽车创业公司拜腾的董事长兼首席执行官。在此之前，他在宝马公司工作了20年，担任集团副总裁兼i8项目负责人。