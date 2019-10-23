内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

万代不仅有高达，还有给小朋友穿的智能跑鞋

2019-10-23 16:22:54来源：爱活网作者：弱鸡13责编：骑士评论：

说到万代（BANDAI）就想到高达，但实际上人家可不止做模型玩具那么单调，还有智能跑鞋。就在近日，万代面向小学生，推出了旗下UNLIMITIV智能跑鞋系列的最新型号S-LINE和C-LINE。

据了解，S-LINE在前代产品的基础上，抓地能力更强，性能大幅提高。而C-LINE经过精心设计，非常适合小朋友日常穿着使用。在UNLIMITIV智能跑鞋中都之内了一款感应器，通过CR2032纽扣电池供电，感应器能辨别小朋友的步行、跑步、奔走等动作，并可以传送到手机相应APP中，透过运动量来计算小朋友所得的积分。

此外，我们还能在APP中看到制作成的图表，以便查看运动量的变化。APP内的运动助手可配合感应器对6种运动，如提膝、弹跳、来回跳等进行计算。同时，APP中还内置了让小朋友更乐意运动的游戏，穿着这双鞋在游戏里四处冒险，碰到敌人还能通过5款小游戏来提升等级，等提升到一个等级就能开启下一个关卡，还能和网络上的其他小朋友一起比比谁的运动分数更高。

在价格方面，S-LINE和C-LINE售价分别为3990日元和3490日元，约合人民币260元和228元。同样一双鞋，让小朋友更热爱运动，这才是一双运动鞋最想要达到的目的啊！

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：高达跑鞋

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有