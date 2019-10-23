软银在WeWork上遭遇困境，它旗下的ARM还好吗？

网易科技讯10月23日消息，据国外媒体报道，芯片架构公司ARM在智能手机时代获得了丰厚利润。在软银收购ARM的2016年，使用其技术的芯片出货量达到了177亿片。但随着智能手机市场饱和，该公司正将注意力转向物联网领域，但进展并不像人们曾经预测的那么快。

“把所有东西都连接到互联网的速度(比想象的)要慢，”ARM前高管迈克尔·迪梅洛(Michael Dimelow)表示。

除此之外，智能洗衣机和智能电灯不需要与高端智能手机相同的尖端技术，这意味着ARM从设计授权中获得的费用更低。

“ARM不是一个糟糕的解决方案，只是它不是唯一的解决方案，”一位资深业内高管表示。

该公司还面临着一种被称为“RISC-V”的处理器架构形式的新挑战。尽管ARM通过授权其芯片设计而获利数十亿美元，然而RISC-V的设计架构是开源的，可以让芯片制造商免费使用。

迪梅洛表示，RISC-V挑战ARM的一个根本利润驱动力在于其免费。

一位业内竞争对手表示，ARM的客户希望避免该公司主导新市场。“如果客户厌倦了ARM，他们现在有了另一种选择。”

公司并不是没有意识到这些挑战。在软银的控制下，它已经进入管理数千台联网设备的软件领域。

去年，该公司在该领域进行了两笔重大收购，分别是英国的Stream Technologies和硅谷的Treasure Data。

目前还没有迹象表明这些举措已经得到了回报。ARM去年来自软件和服务的收入增长了54%至1.91亿美元，其中一部分增长来自所收购的业务，但该部门仅占总收入的10%。

ARM首席执行官西蒙·西格斯(Simon Segars)表示，软件业务还处于初期阶段。他告诉记者:“所有这些解决方案的实施实际上需要一些时间。”

软银曾表示，计划在2023年前让ARM重返股市。目前软银在Uber、WeWork和Slack上的投资陷入困境，令ARM的业绩成为人们关注的焦点。

一位前高管表示，ARM的估值必须接近400亿美元，才能确保软银获得合理回报。“我不知道他怎么能让估值接近软银出价。”