特斯拉上海工厂即将面向员工销售首批Model 3汽车

新浪科技讯北京时间10月23日晚间消息，据国外媒体报道，知情人士今日称，在过去的数周，特斯拉正在其投资20亿美元的中国上海工厂进行试产。很快，特斯拉上海工厂将向其员工出售该工厂生产的部分首批电动汽车。

该报道称，特斯拉上海工厂能否足够快地开始大规模生产，以达到既定目标，将成为晚些时候召开的第三季度电话会议上投资者所关注的内容。本周三美国股市收盘后，特斯拉将发布2019年第三季度财报。

当前，特斯拉面临着提高其全球产量的巨大压力，因此上海工厂的生产计划就显得尤为重要。按照原计划，特斯拉希望今年能生产50万辆电动汽车。

上周，特斯拉已经获得了在中国生产电动汽车的资格证书。但有分析人士称，围绕劳动力和供应商等不确定性因素，特斯拉要想大规模生产也存在一定的挑战性。

此外，特斯拉还向媒体表示，该公司仍在寻求获得在中国销售中国制造的电动汽车所需的关键认证，目前尚不清楚何时会获得该销售许可。

特斯拉今年4月曾表示，到今年年底前，中国上海工厂每周至少可生产1000辆Model 3。但也有媒体报道称，年底前上海工厂每周可生产约3000辆Model 3。

当前，Model 3在中国这个全球最大的汽车市场表现良好。根据研究公司LMC Automotive的数据显示，在截至9月30日的第三季度，特斯拉电动汽车在中国市场的销量为10542辆，同比增长了2倍多。

至于第三季度业绩，华尔街分析师平均预计，特斯拉第三季度营收将达到63.40亿美元，每股摊薄亏损0.42美元。