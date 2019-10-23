徐直军谈华为汽车战略：自己不造车，帮助车企“造好车”

华为不造车，而是使能“造好”车、造“好车”，华为轮值董事长徐直军表示。

他在22日的2019世界智能网联汽车大会开幕演讲中指出，随着汽车和ICT技术的深度融合，智能网联汽车成为人类社会新的革命性发展引擎，影响远远超过两个行业本身。

其对人类社会、对汽车行业带来的巨大变化主要体现有五点。第一，智能网联汽车将成为持续价值创造的平台；第二，未来整个社会应该是拥有车与出行服务相结合；第三，将把手机的体验带到车上，把手机的硬件生态与应用生态带入到智能座舱里面；第四，传统的汽车基于E/E架构，也即是总线+分散控制的架构，要走向智能网联汽车则应采取一种分布式网络+域控制器的架构；第五，联网后的车不再是孤立的一个个机械物体而是一类网络终端，因此车的安全观念要从传统安全要走向可信。

注意到ICT行业和汽车的融合趋势，华为在过去四到五年里，一直在探索怎么发挥在ICT行业的技术积累优势，以促进传统汽车产业走向智能网联汽车。而其战略选择是华为不造车，聚焦ICT技术，成为面向智能网联汽车的增量部件供应商，帮助车企“造好”车、造“好车”。为此，这家公司还专门在5月29日成立了智能汽车解决方案BU，来执行面向智能网联汽车的战略。

徐直军强调，从传统车走向智能网联汽车，必须进行架构的改变：“传统的E/E架构是总线加分散控制的架构，一个车上几百个控制器，但是走向智能网联汽车，应该充分融合ICT技术几十年发展所取得的成果与积累，把车做成分布式以太网络+三个域控制器的架构，实现软件定义汽车，持续为消费者提升体验。这样，在汽车的生命周期里面，持续创造价值就可以通过软件升级，也可以通过硬件替换来实现。大家很清楚，遵循摩尔定律，电子行业技术快速进步，成本也是迅速降低的。”

具体来说，华为将致力于打造一个MDC智能驾驶平台、一个智能座舱平台和一个智能电动平台。

华为希望通过MDC智能驾驶平台来建立广泛生态，最终通过开放合作以促进整个汽车产业走向智能化。华为将发挥优势云+AI优势，打造车云协同的智能驾驶平台。与部件提供商、集成商、应用开发商等合作伙伴建立认证标准和对接流程，打造开放传感器、智能驾驶应用和执行部件三大生态。此外亦将推动面向智能驾驶的行业标准和立法落地，凝聚行业共识，共同拓展未来产业空间。

其次是打造一个智能座舱平台，核心理念是让智能座舱平台和整个智能终端生态结合起来。华为在中国、在全球都拥有大量的智能手机用户，整个产业界建立了广泛的智能终端生态，真正实现了规模化、低成本。它认为应该把智能终端硬件生态、软件生态、应用生态，引入到智能座舱。华为基于智能手机麒麟芯片和鸿蒙OS，共享华为“1+8”生态，共享智能手机丰富APP生态提升用车体验，同时开放API，使能跨终端伙伴发展智能座舱应用。

最后是通过打造VDC智能电动平台，使能车企电动汽车差异化体验创新。华为开发了一款MCU，并以此为基础打造一个整车控制操作系统，将之放给所有的汽车开发企业，不断提升用户差异体验。同时，华为在能源方面有着50亿美元的规模，能够充分利用能源产业的规模化、器件一致性，把电动化成本降下来，解决充电、电驱、电池管理的成本与性能问题。

此外，在联接方面，华为正致力于通过4G、5G、V2X的技术，把车与路，把车与车联接起来。同时通过云服务，实现对所有连接的车进行有效的管理，从而构建起将所有车辆都联接起来的生态。

“我们希望把这些年积累的ICT技术，面向智能网联汽车产业，围绕智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动以及相关的云服务，真正地帮助车企快速地造出智能网联汽车，成为真正面向智能网联汽车企业的增量部件供应商，帮助我们的合作伙伴‘早好’车、造‘好车’。”徐直军在发言的最后如是说道。