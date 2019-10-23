苹果iOS 13.2 正式版最快可能在本月底推出

经过将近一个月的测试之后，iOS 13.2正式版很可能在本月底推出。

Beats在上周推出了全新的头戴式降噪耳机 Beats Solo Pro，由于没有内置电源按键，所以这款耳机拥有展开自动打开电源，并与匹配过的苹果设备自动连接的特性。

但根据官网的信息显示，这项功能需要与之连接的设备搭载macOS 10.14.6、iOS 13.2、watchOS 6.0或更高版本，而美国官网显示Beats Solo Pro的正式发货日期为10月29日，所以不出意外的话iOS 13.2的正式推送时间应该早于此日期，很大概率会在下周推送。

iOS 13.2作为继iOS 13.1之后的另一个更新幅度较大的版本，带来了许多苹果先前就已经宣布的功能，如「深度融合」「Siri短信播报」「HomePod接力」等。

首先是59款新Emoji表情，包括了食物、动物、活动，如导盲犬、树懒、火烈鸟、猩猩、轮椅、假肢、不同肤色性别的组合等。

iPhone 11系列将在更新至iOS 13.2之后开启「深度融合」功能，能够在A13仿生芯片和神经网络引擎的全新图像处理系统的加持之下，利用机器学习技术对照片进行逐个像素的处理，针对图像的每个部分进行纹理、细节和噪点的优化，生成一张细节更加丰富的照片。

此外，iOS 13.2还支持「HomePod接力」，将正在播放音乐的iOS设备靠近HomePod，便能在HomePod上继续播放该音乐；「Siri短信播报」则允许用户通过第二代AirPods读出信息类app收到的通知和内容。

其他的细节改动包括，iPhone 11系列可在相机的录制视频页面直接更改视频设置，例如分辨率、帧数；触觉触控的菜单调整，新增「删除」按钮，之前的「重新排列app」改为为「编辑主屏幕」；Siri隐私改进，用户可删除Siri历史语音听写数据；控制中心的音量界面显示具体接入设备图标。