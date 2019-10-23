深圳市场监管局通报“量子波动速读”培训机构乱象

IT之家10月23日消息 近日，号称“1-5分钟看完10万字”的“量子波动速读法”在网上引发热议。“量子波动速读”视频中学生不断地快速翻动书本，海报展板写着5分钟能看完10万字的书，即使是闭着眼也能和书发生感应。

被媒体曝光后，“量子波动速读法”被众多网友讨伐，称其明显是骗局，律师也表示这是典型的诈骗行为。被害家长过于望子成龙，又缺乏起码的科学常识，可谓交了“智商税”。

针对此事，深圳市市场监督管理局今日发布通报称，根据媒体报道反映的“量子波动速读”培训机构乱象，迅速组织执法人员进行核查。通报如下：