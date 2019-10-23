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深圳市场监管局通报“量子波动速读”培训机构乱象

2019-10-23 19:41:27来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月23日消息 近日，号称“1-5分钟看完10万字”的“量子波动速读法”在网上引发热议。“量子波动速读”视频中学生不断地快速翻动书本，海报展板写着5分钟能看完10万字的书，即使是闭着眼也能和书发生感应。

被媒体曝光后，“量子波动速读法”被众多网友讨伐，称其明显是骗局，律师也表示这是典型的诈骗行为。被害家长过于望子成龙，又缺乏起码的科学常识，可谓交了“智商税”。

针对此事，深圳市市场监督管理局今日发布通报称，根据媒体报道反映的“量子波动速读”培训机构乱象，迅速组织执法人员进行核查。通报如下：

2019年10月17日，执法人员前往“沐忆学堂”经营地址深圳市福田区卓越时代广场3801室开展现场检查。经查,该公司营业执照主体名称为深圳沐忆教育网络科技有限公司（以下简称当事人）,现场未发现当事人有学员培训，执法人员查阅了当事人小宣传页、宣传册等相关材料，内容有“谁也在学”板块，有相关“国内优异学员力推”，并列举有“万钰灵”、“高鑫琳”两位学员的相关信息。在宣传册的“课程介绍”中，有“沐忆速读脑波音频是以阿尔法波和塞他波为主导的综合性脑波音频，且阿尔法波和塞他波都属于同种基本脑波的一种”等表述。在当事人微信公众号“沐忆学堂”页面上发现，2019年6月29日推送的标题为“沐忆速读---开启全民阅读大时代”的推文中，存在“通过有版权的训练系统，以提升青少年专注力为前提，帮助孩子达到每分钟万字以上的阅读水平”等表述。执法人员要求当事人打印相关宣传资料，并由当事人盖章、法定代表人签名确认，同时，执法人员对当事人制作了现场检查笔录，由法定代人签名确认。

因当事人在小宣传页、宣传册等材料和公众号上发布的相关内容涉嫌违法，我局依法对当事人发出询问通知书，并持续立案调查。

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关键词：量子波动

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