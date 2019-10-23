【IT之家评测室】荣耀手环5i体验：血氧检测表现亮眼，便捷的USB充电是加分项

“荣耀又出了一款新手环？荣耀手环5i？和之前的荣耀手环5有啥区别？”



小编拿到这款新的荣耀手环5i时，心中产生了许多疑问。

自打智能手环出现，从最初只有为数不多的品牌和简陋的功能，到现在市面上充满各种各样品牌及款式，功能也越来越丰富，他们已经不单单是简单的装饰性道具，在某些生活场景中很大程度上方便了用户的功能性需求。IT之家拿到了荣耀手环5i的陨石黑配色，经过一段时间的体验后，给大家简单说说自己的使用感受。

一、开箱

简单说说外观部分，首先是包装盒部分，和荣耀手环5差不多，比较简洁的设计，正面大大的产品图，一些卖点及特色功能分别写在正反两面。打开包装盒后就能看到手环本体了。荣耀手环5i在配色方面有陨石黑、珊瑚粉和橄榄绿三种配色。

外观部分，荣耀手环5i配备了一块0.96英寸全触控屏，一条塑胶腕带。0.96英寸这个数值乍一看很小，但作为一个手环的显示屏尺寸，在现阶段来看基本是够用了。屏幕下方为触摸式HOME键，触摸该按键后可在任意手环界面直接跳转返回至手环表盘主页。

包装盒中除了手环本体和说明书以外，没有任何其他配件，简约至极。

二、App端功能

取出荣耀手环5i后，小编摸索半天没找到开机的办法，看了一下说明书，原来是需要将手环连接电源才可以首次点亮。有意思的事情来了，小编上网查阅了一下，之前的荣耀手环5的充电方式和多数智能手环相同，需要使用一根电源线连接到专用充电底座上，再将手环与底座卡住才可进行充电。荣耀手环5i则不同，它采用了“USB即插充电”的方式，不需要电源线和充电底座，通过按压拆卸按钮取下腕带，然后把手环主体部分直接插到普通USB接口上就可以进行充电操作了，普通手机充电头、电脑USB接口、插线板USB接口、充电宝等均可使用。同时这样的腕带拆卸设计也可以简化手环的佩戴步骤，按压腕带拆卸按钮与插入按钮即可实现佩戴与取下手环。这是荣耀手环5i主打的卖点之一，也是小编最喜欢的设计。这样就可以少带一个专用充电器，也不用担心充电器丢了手环没法用了的情况（只要别把腕带丢了就行）。值得注意的是手环两侧腕带均可拆卸，但支持USB充电的只有一端，充电时别插反了。

接通电源点亮手环后，手环屏幕显示初次设置向导，设置语言及与手机连接后便进入到手环首页了。连接手机需要使用“华为运动健康”App，华为和荣耀手机内置该App就不用额外下载了。连接完成后进入App便可看到荣耀手环5i的特色功能以及其他设置。功能还不少，咱一项一项来。

首先是表盘市场，荣耀手环5i的表盘市场中有供50多种不同风格和主题的精美表盘供用户选择，覆盖日常、运动、休闲、商务等不同场景，用户可长按表盘或在更多里使用换表盘功能自由切换表盘，同时在华为运动健康App也可以换表盘，随心搭配不同场景的需求。

科学睡眠功能，荣耀手环5i支持HUAWEI TruSleep™睡眠检测技术，通过心率判断出入睡情况，基于用户整晚的睡眠情况，可以识别6大类典型睡眠问题：入睡困难/睡眠浅/夜间易醒/早醒/多梦/作息不规律，针对各种睡眠问题，用户可以根据App上的睡眠建议、睡眠音乐和舒缓解压等服务来改善睡眠习惯，提升睡眠质量。

小编实测了一下该功能，第二天打开App便可以看到前一晚的睡眠记录，拖动按钮可以看到各个时间段的睡眠情况，下面是更详细的数据分析和一些助眠功能，点开数值不正常的项目后可以看到一些名词解释和参考建议，可见荣耀手环5i的睡眠检测功能做得还是非常详细的，且官方宣称该睡眠检测技术已在国内三甲医院进行临床对比验证，准确性上值得参考。

智能家居联动功能，开启该功能后，会根据睡眠状态控制智能家居设备，比如配置好入睡场景，在手环检测到用户入睡20分钟后，会关闭灯及助眠设备；同理，在用户醒来后，灯自动打开，音响播放音乐。但这项功能的前提是需要智能家居，小编并没有适合相关产品，无法体验该功能，有点遗憾。倘若设备齐全，这项功能或许会有不错的体验。

久坐提醒，顾名思义，开启这项功能后，手环会在用户久坐1小时后振动，提醒用户起身活动一下筋骨。这项小功能对于长时间伏案工作的人来说还是挺实用的。坐得太久对身体不好，通常大家忙起来也就忘了定时起身活动一下，有了这个小提醒，还是挺人性化的。

连续测量心率，荣耀手环5i支持HUAWEI TruSeen™3.5智能心率监测功能，目前手环心率监测分两部分内容：1、运动应用：运动心率实时值/锻炼心率区间/心率上限预警；2、健康应用：静息心率/科学睡眠/心率升高提醒（非活跃状态）。在运动中手环可针对多种运动模式进行适配，不管是步行、跑步或是骑行，荣耀手环5i都可以实现准确的心率监测，并获得更准确的卡路里消耗评估、运动强度评估等数据。心率监测区间分五部分，详见表格：

而在未进入运动模式时，手环会自动监测运动状态，并根据状态调节心率监测频率。开启连续测量心率功能时，只要保持持续佩戴手环，会自动记录静态心率，同时在App端可以设置静态心率过高/过低提醒，在心率不正常时手环便会发出提醒通知，这点对于心脏不太好的朋友们可以说是防患于未然了。

另外相比于市面上以及前代产品，背部心率传感器在工作时会发出绿光，夜间尤其明显，多多少少会有点晃眼，影响睡眠。荣耀手环5i加入了IR（红外光）技术，支持不可见光监测心率和睡眠。这项技术的加入，用户大可不必担心晚上睡觉时被绿光干扰了。

其他的就是一些常规的功能如闹钟、免打扰、消息通知、天气推送等功能了。设置好闹钟后，手环会在设定时间振动提醒；免打扰模式开启后，来电和消息将不在手环中提醒；消息通知功能开启后，手机收到消息通知便会推送至手环端显示，单屏显示汉字可达30个，且在该项功能设置中可对App分别调整开关；而打开天气推送功能后，手环端便可以显示用户所在地区的天气情况。

在App中还可开启手环的抬腕亮屏和翻腕切屏功能，开启后抬起手腕便能快速查看时间信息，翻腕即可在多个页面快速切换。

另外，荣耀手环5i支持301医院的心脏健康研究计划，配合“心脏健康研究”App，可得出心律失常的检测结果，其中房颤筛查的准确率高达97.8%，以下是荣耀手环5i连接“心脏健康研究”App的界面。

三、手环端功能

手机App端功能大都是配置和数据展示，其他的功能则需要在手环上进行操作。荣耀手环5i目前一共有9个页面，分别是表盘主页、活动记录、心率、血氧饱和度、睡眠、锻炼、支付宝、更多设置和消息中心，通过手指滑动屏幕或者翻腕切屏实现页面之间的切换。

其中表盘主页显示时间信息（部分表盘会额外显示步数信息和天气信息），单击表盘主页后可以看到蓝牙连接状态、手环剩余电量以及天气信息。

点击第二页“活动记录”后能看到其中有详细的步数、消耗卡路里量、行程公里数、中高强度活动时间以及12小时内站立次数统计等信息。

第三页为“心率”功能，点击后手环即刻开始测量当前心率。

第四页为“血氧饱和度”功能，点击后手环会测量用户的血氧饱和度、同时也会进行测量心率。

第五页为“睡眠”，该页面没有什么额外的功能，只会显示睡眠时长，有点可惜，如果后续能增加睡眠信息数据查看就更好了。

第六页为“锻炼”功能，重头戏来了。荣耀手环5i支持户外跑步、室内跑步、户外步行、室内步行、户外骑行、室内单车、椭圆机、划船机和自由训练共9种运动模式，基本覆盖了大多数运动场景，其中椭圆机和划船机是最近比较流行的运动器材，有了这几项新模式的加入，运动党肯定会很开心。同时手环可以脱机独立运行，实时呈现多项数据，在手环连接手机后运动数据也随之自动同步，不用再单独使用手机打开运动记录，免去大家在操作上的麻烦。

小编在一次下班后特意测试了一下户外步行功能，全程在手环端进行操作，运动结束后打开手机便看到了同步的数据，其中包含了轨迹、配速、图标和详情，在每一项页面中都有非常详细的运动数据可以查阅。另外，荣耀手环5i支持50米防水，洗手、淋雨、游泳时均可佩戴。

第七页为“支付宝”，打开该功能，将荣耀手环5i与支付宝绑定后，手环端便会显示付款码，滑动屏幕可切换条形码或二维码。值得注意的是使用手环端付款码之前，需要在手机端先进行充值操作，当手环中有零钱时，就可以随时随地使用支付宝付款码了。

第八页为“更多”，在该页面中可以换表盘、屏幕亮度、亮屏时间以及其他系统操作，还有定时器、秒表、找手机等小功能。

第九页也就是倒数第一页为“消息中心”，通过先前在手机App端的设置，在手机上有相应的App推送通知时，手环端也会同步推送并振动提醒，这项功能在一定程度上可以使用户避免遗漏通知及电话的情况。

此外每页功能的开启/隐藏或是顺序均可在手机App端调整。

而除了上述功能，荣耀手环5i还支持遥控拍照，手环与手机互联，通过手环遥控手机进行拍照。拍摄超级夜景时，一键长按快门操作。同时还可通过手环，一键完成自拍合影。

在智能解锁方面，荣耀手环5i配合EMUI的智能解锁功能，可将手环添加为快捷解锁设备，通过该设置，在佩戴手环时不用输入密码或验证指纹，便可快速解锁手机。

四、总结

智能穿戴设备的发展为人们的生活带来了很多的便捷，如今已经成为许多运动党们不可缺少的设备之一。在短短几天的体验当中，它给我的感受是“麻雀虽小，五脏俱全”，基本常用的功能都有。荣耀手环5i的心率、血氧饱和度监测功能仍旧很亮眼，还有便捷的USB随充，为这款价格为159元的手环加分不少，可以说性价比很高了。目前，这款产品已开启了预售，一直持续到10月31日24时，现在参与定金预售，可享受减10优惠，感兴趣的朋友可以关注一下。