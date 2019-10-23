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“进博会停车预约系统”今天上线，支付宝可在线预约、支付、查询

2019-10-23 20:26:01来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月23日消息 第二届进口博览会进入倒计时，将面向公众免费开放。据报道，“进博会停车预约系统”今天正式上线。该系统包含“场库简介”、“停车预约”、“停车规则”三大功能，市民可在系统官网、支付宝等渠道上提前预约、缴费，随到随停。

如何上支付宝预约？打开支付宝APP，搜“进博会停车预约”，根据提示选择“停车预约”—停车库、停放时段，支付预估停车费后，即预约成功。等到系统规定的开启停车证获取的时间（自11月1日起），在“预约查询”界面找到相应已经“付费成功”的订单，点击右侧“详情”按钮，进入“获取停车证”，可发送到指定邮箱。

相应的，用户也可在该界面点击“预约撤销”按钮进行撤单，所支付费用将在规定时间段内，按照原支付通道退回。

市民还可通过“场库简介”了解场库基础信息（名称、位置、收费、接驳线路等）和可预约情况；通过“停车预约”进行开放式预约、预约支付、预约撤销、预约退费、停车证申请下载以及发票申请下载；通过“停车规则”查询本次预约环节中的注意事项。

据悉，停车场共设17处，合计8000多个泊位。预约界面中，绿色车辆标记表示该类型车辆在相应的场库、时间段情况下剩余车位充足；红色车辆标记表示剩余车位紧张，存在预约不上的风险；灰色车辆标记表示已无剩余车位，无法预约。

此外，本届大会继续鼓励绿色出行。场馆西侧以轨道交通2号线、近端停车场客流为主；东侧主要为出租汽车、定制巴士、停车场接驳线等；北侧主要为轨道交通17号线、出租汽车，进一步便利市民参观。

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关键词：支付宝停车

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