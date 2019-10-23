魅族已修改16T原宣传图中德国莱茵认证标识

IT之家10月23日消息 今日晚些时候，德国莱茵TUV发声明称，珠海市魅族科技有限公司于2019年10月23日发布的魅族16T产品整机，并未通过德国莱茵TÜV 的任何相关测试及认证，魅族16T的发布会、官网、产品包装上标注的认证信息也均未获得德国莱茵TÜV官方授权，我们将进一步采取法律手段处理该问题。

经IT之家查询，魅族科技已修改魅族16T原宣传图中涉及德国莱茵的标识，修改前如下图：

修改后如下图：

目前，魅族官方尚未对此事作出回应。